https://ria.ru/20240901/stavki-1969757675.html

Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили

Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили - РИА Новости, 01.09.2024

Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили

Применение плавающей ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям теперь ограничено, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:13

2024-09-01T01:13

2024-09-01T01:13

анатолий аксаков

россия

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

корпорация мсп

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Применение плавающей ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям теперь ограничено, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября. Теперь выдавать кредиты с переменной ставкой гражданам возможно лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую среднемесячную зарплату в 200 раз. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет. Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по ипотечным кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки. Цель закона - ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Зачастую в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре, отмечал он. Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратится к кредитору с таким требованием. Эти новации не распространяются на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не применяются к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не применяются и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, "Корпорации МСП", фондов содействия кредитованию.

https://ria.ru/20240816/mishustin-1966510047.html

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анатолий аксаков, россия, экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп