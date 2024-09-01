https://ria.ru/20240901/stavki-1969757675.html
Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили
Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили - РИА Новости, 01.09.2024
Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили
Применение плавающей ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям теперь ограничено, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:13
2024-09-01T01:13
2024-09-01T01:13
анатолий аксаков
россия
экономика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
корпорация мсп
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Применение плавающей ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям теперь ограничено, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября. Теперь выдавать кредиты с переменной ставкой гражданам возможно лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую среднемесячную зарплату в 200 раз. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет. Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по ипотечным кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки. Цель закона - ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Зачастую в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре, отмечал он. Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратится к кредитору с таким требованием. Эти новации не распространяются на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не применяются к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не применяются и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, "Корпорации МСП", фондов содействия кредитованию.
https://ria.ru/20240816/mishustin-1966510047.html
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анатолий аксаков, россия, экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп
Анатолий Аксаков, Россия, Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Корпорация МСП
Плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям ограничили
В РФ ограничили плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Применение плавающей ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям теперь ограничено, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября.
Теперь выдавать кредиты с переменной ставкой гражданам возможно лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую среднемесячную зарплату в 200 раз. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет.
Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по ипотечным кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки.
Цель закона - ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. Зачастую в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ
, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре, отмечал он.
Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратится к кредитору с таким требованием.
Эти новации не распространяются на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ
. Также они не применяются к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не применяются и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, "Корпорации МСП
", фондов содействия кредитованию.