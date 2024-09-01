Рейтинг@Mail.ru
Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 01.09.2024 (обновлено: 15:26 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ssha-1969816892.html
Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ
Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2024
Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ
Семьи американских заложников за рубежом недовольны усилиями, предпринимаемыми администрацией президента США Джо Байдена, для их освобождения и недовольны тем,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:04
2024-09-01T15:26
в мире
сша
афганистан
джо байден
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семьи американских заложников за рубежом недовольны усилиями, предпринимаемыми администрацией президента США Джо Байдена, для их освобождения и недовольны тем, что они получают мало информации о ходе переговоров, пишет газета Wall Street Journal. По данным газеты, семья Джорджа Глезманна, попавшего в 2022 году в плен в Афганистане, сообщила Белому дому, что будет вести прямые переговоры с "Талибаном"*, чтобы попытаться добиться его освобождения. Как пишет газета, семья обвинила администрацию Байдена в том, что она уделяет мало внимания делу Глезманна, "оставив его томиться в камере, пока его здоровье ухудшается". Отмечается, что семья неоднократно требовала большего внимания со стороны высших руководителей администрации, однако неизвестно, читал ли Байден эти заявления и были ли они вообще "положены ему на стол". "Подчёркивается нарастающая напряжённость между семьями заложников и правительством (США - ред.)..., особенно в последние месяцы администрации Байдена. Это изначально разочаровывающее испытание, поскольку семьи хотят получать актуальную информацию, в то время как в администрации держат многие свои действия в тайне", - говорится в сообщении. Согласно газете, американские чиновники отмечают, что многие дипломатические обращения засекречены, что усложняет передачу сообщений правительства семьям заложников. Газета также пишет, что среди некоторых семей растёт ощущение, что "знаменитые" заложники получают почти всё внимание президента и СМИ.* Талибан - Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240820/khamas-1967334949.html
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден, талибан, оон
В мире, США, Афганистан, Джо Байден, Талибан, ООН
Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ

WSJ: семьи американских заложников недовольны усилиями администрации Байдена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семьи американских заложников за рубежом недовольны усилиями, предпринимаемыми администрацией президента США Джо Байдена, для их освобождения и недовольны тем, что они получают мало информации о ходе переговоров, пишет газета Wall Street Journal.
По данным газеты, семья Джорджа Глезманна, попавшего в 2022 году в плен в Афганистане, сообщила Белому дому, что будет вести прямые переговоры с "Талибаном"*, чтобы попытаться добиться его освобождения. Как пишет газета, семья обвинила администрацию Байдена в том, что она уделяет мало внимания делу Глезманна, "оставив его томиться в камере, пока его здоровье ухудшается". Отмечается, что семья неоднократно требовала большего внимания со стороны высших руководителей администрации, однако неизвестно, читал ли Байден эти заявления и были ли они вообще "положены ему на стол".
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В ХАМАС назвали слова Байдена и Блинкена о Газе вводящими в заблуждение
20 августа, 15:01
«
"Подчёркивается нарастающая напряжённость между семьями заложников и правительством (США - ред.)..., особенно в последние месяцы администрации Байдена. Это изначально разочаровывающее испытание, поскольку семьи хотят получать актуальную информацию, в то время как в администрации держат многие свои действия в тайне", - говорится в сообщении.
Согласно газете, американские чиновники отмечают, что многие дипломатические обращения засекречены, что усложняет передачу сообщений правительства семьям заложников. Газета также пишет, что среди некоторых семей растёт ощущение, что "знаменитые" заложники получают почти всё внимание президента и СМИ.
* Талибан - Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШААфганистанДжо БайденТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала