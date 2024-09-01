https://ria.ru/20240901/ssha-1969816892.html

Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ

Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2024

Семьи американских заложников недовольны усилиями Байдена, пишут СМИ

Семьи американских заложников за рубежом недовольны усилиями, предпринимаемыми администрацией президента США Джо Байдена, для их освобождения и недовольны тем,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:04

2024-09-01T15:04

2024-09-01T15:26

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семьи американских заложников за рубежом недовольны усилиями, предпринимаемыми администрацией президента США Джо Байдена, для их освобождения и недовольны тем, что они получают мало информации о ходе переговоров, пишет газета Wall Street Journal. По данным газеты, семья Джорджа Глезманна, попавшего в 2022 году в плен в Афганистане, сообщила Белому дому, что будет вести прямые переговоры с "Талибаном"*, чтобы попытаться добиться его освобождения. Как пишет газета, семья обвинила администрацию Байдена в том, что она уделяет мало внимания делу Глезманна, "оставив его томиться в камере, пока его здоровье ухудшается". Отмечается, что семья неоднократно требовала большего внимания со стороны высших руководителей администрации, однако неизвестно, читал ли Байден эти заявления и были ли они вообще "положены ему на стол". "Подчёркивается нарастающая напряжённость между семьями заложников и правительством (США - ред.)..., особенно в последние месяцы администрации Байдена. Это изначально разочаровывающее испытание, поскольку семьи хотят получать актуальную информацию, в то время как в администрации держат многие свои действия в тайне", - говорится в сообщении. Согласно газете, американские чиновники отмечают, что многие дипломатические обращения засекречены, что усложняет передачу сообщений правительства семьям заложников. Газета также пишет, что среди некоторых семей растёт ощущение, что "знаменитые" заложники получают почти всё внимание президента и СМИ.* Талибан - Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240820/khamas-1967334949.html

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, афганистан, джо байден, талибан, оон