https://ria.ru/20240901/ssha-1969686724.html

В США нашли решение всех своих проблем

В США нашли решение всех своих проблем - РИА Новости, 01.09.2024

В США нашли решение всех своих проблем

Порой с людьми происходят невероятные метаморфозы. Взять, к примеру, Джозефа Ная. Один из отцов-основателей неолиберализма, автор концепции "мягкой силы",... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:07

в мире

сша

вашингтон (штат)

китай

джордж вашингтон

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969738421_0:2:1034:583_1920x0_80_0_0_d12640189aa34884670727fdfd7ee287.jpg

Порой с людьми происходят невероятные метаморфозы. Взять, к примеру, Джозефа Ная. Один из отцов-основателей неолиберализма, автор концепции "мягкой силы", чтимый союзниками как светоч, а оппонентами как достойный противник, на исходе девятого проживаемого им десятилетия выступил с интересной статьей.На страницах портала Atlantic Council — одного из крупнейших американских аналитических центров, в совет директоров которого Най входит, — патриарх американской политики обмельчал до Алексея Арестовича* и решил накормить звездно-полосатую аудиторию успокоительным."Думаете, век Америки позади? Подумайте еще", — обращается он к читателям. И с завидным упорством пытается отыскать преимущества Вашингтона над Пекином в грядущем противостоянии. Наскреб целых пять.Начинает с географии: дескать, у США два океана и два соседа, а у Китая — целых четырнадцать государств по периметру, и с некоторыми из них даже территориальные споры. Вот только от 50 процентов своих соседей Вашингтон пытается отгородиться стенами, причем настолько, что несколько месяцев назад спорили, в кого Нацгвардия будет стрелять. Про то, что творится в Карибском море, Най предпочитает не вспоминать, хотя и называет 1960-е наиболее сложным десятилетием для американского господства. И нет никаких гарантий, что нечто похожее на Карибский кризис в ближайшие годы не повторится.Еще один фактор превосходства США — энергетика. Вашингтон, по мнению Ная, может обеспечить себя сам, а вот Китай зависит от импорта. Будто и не было угрозы импичмента Байдена на фоне роста цен на бензин. Да и то, как Китай налаживает партнерство с поставщиками энергоносителей — как с Россией, так и с Ближним Востоком, — сложно назвать уязвимостью.Не обходит он стороной и доллар — краеугольный камень американского лидерства. Правда, на фоне антироссийских санкций все государства, хотя бы пытающиеся сохранить остатки суверенитета, работают над тем, чтобы диверсифицировать свои резервы и внешнеторговые расчеты.Еще одно преимущество США, по мнению Ная, — наука. Это, пожалуй, наиболее объективный фактор из всех перечисленных политологом. Однако и здесь нельзя не отметить, что это заслуга не нынешней американской власти, а титанов, на плечах которых они стоят. Десятилетия, на протяжении которых Вашингтон всеми силами собирал таланты под свое крыло, не прошли даром, но сейчас темпы притока мозгов в США снижаются.Последний довод — население — и вовсе выглядит смешно. Най утверждает, что в США, в отличие от Китая, количество рабочей силы продолжает увеличиваться. Но тот факт, что Пекин по-прежнему опережает своего визави в разы, почему-то игнорирует.И теперь нужно оговориться, что мы отдали должное авторитету и разобрали его аргументы. Вот только все они исходят из сомнительного предположения, что главное для Америки — быть лучше Китая. При этом игнорируется то обстоятельство, что ослабление цитадели демократии происходит не из-за усиления конкурентов, а из-за глобальных перемен системы международных отношений. Тут уж куда ни кинь — всюду клин. И перечень желающих оторвать кусочек от американского лидерства значительно больше, чем того бы хотели в Белом доме.Най пытается это объяснить диффузией власти и разложением Вашингтона. Более того, он даже намекает на выход: вспоминает цитату Джорджа Вашингтона, который заявлял, что США будут республикой, "если смогут ее сохранить". И отсылает к опыту Рима, остававшегося ведущей державой даже после отхода от республиканских традиций. Между строк читаются призывы "железной рукой навести порядок" и спасти страну от грядущей гражданской войны. Даешь императора Соединенных Штатов!Но здесь возникает целый ряд проблем. Это и кризис в американских элитах, где две партии с трудом сподобились подобрать мало-мальски подходящих персонажей на роль кандидатов в президенты, — и улучшения ситуации не предвидится. Это и попытка потушить пожар бензином, потому что перспективы гражданской войны в Штатах вырисовываются весьма осязаемые уже в нынешнем формате, а уж в то, что ее удастся избежать в "постреспубликанской" Америке, и вовсе не верится. Наконец, это отказ от самой сущности Америки. И как в этом случае США будут "переизобретать" себя — вопрос открытый.Как бы то ни было, мы сейчас живем в реальности, когда столь знаковые для Соединенных Штатов ученые, как Най, не находят способа успокоить элиты и народ лучше, чем выступить на все деньги с лозунгом: "Не переживайте, страна в порядке, нужно просто сделать из нее монархию". И судя по всему, им как раз есть из-за чего переживать.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

https://ria.ru/20240829/bunker-1969325819.html

https://ria.ru/20240830/mask-1969536068.html

https://ria.ru/20240830/tramp-1969365209.html

сша

вашингтон (штат)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

в мире, сша, вашингтон (штат), китай, джордж вашингтон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), президентские выборы в сша