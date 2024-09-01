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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 01.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове
Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:55
2024-09-01T15:55
2024-09-01T16:17
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На (заводе. — Прим. ред.) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация", — уточнил он.Кроме того, как сообщил координатор подполья, под удар попал Дворец спорта, где базировались военнослужащие ВСУ.Ранее в воскресенье украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Харькове. В регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240901/podpole-1969774241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, вооруженные силы украины, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по военному складу в Харькове и месту базирования ВСУ