https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 01.09.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:55

2024-09-01T15:55

2024-09-01T16:17

специальная военная операция на украине

харьков

вооруженные силы украины

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На (заводе. — Прим. ред.) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация", — уточнил он.Кроме того, как сообщил координатор подполья, под удар попал Дворец спорта, где базировались военнослужащие ВСУ.Ранее в воскресенье украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Харькове. В регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240901/podpole-1969774241.html

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харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, вооруженные силы украины, сергей лебедев, в мире