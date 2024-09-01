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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 01.09.2024 (обновлено: 16:17 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 01.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове
Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:55
2024-09-01T16:17
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На (заводе. — Прим. ред.) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация", — уточнил он.Кроме того, как сообщил координатор подполья, под удар попал Дворец спорта, где базировались военнослужащие ВСУ.Ранее в воскресенье украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Харькове. В регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240901/podpole-1969774241.html
https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
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харьков, вооруженные силы украины, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по военному складу в Харькове и месту базирования ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому оружейному складу в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"На (заводе. — Прим. ред.) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация", — уточнил он.
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Кроме того, как сообщил координатор подполья, под удар попал Дворец спорта, где базировались военнослужащие ВСУ.
Ранее в воскресенье украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Харькове. В регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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