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Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
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12:46 01.09.2024 (обновлено: 12:47 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969800199.html
Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ
Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 510 РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:46
2024-09-01T12:47
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, группировка отразила четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии. "Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, великобритания, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Великобритания, США, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" уничтожила 510 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 Нона-К ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, группировка отразила четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.
"Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.
*Запрещенная в России террористическая организация
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