Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила 510 украинских военных
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка отразила четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.
"Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.
*Запрещенная в России террористическая организация