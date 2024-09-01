https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969800199.html

Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

Группировка "Запад" за сутки отразила четыре контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 510 РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:46

2024-09-01T12:46

2024-09-01T12:47

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, группировка отразила четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии. "Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240901/okruzhenie-1969766935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, великобритания, сша, вооруженные силы украины