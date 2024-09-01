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Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024
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12:33 01.09.2024
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Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 660 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:33
2024-09-01T12:33
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МОСКВА, 1 сент - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 660 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. "Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, согласно сообщению Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов.
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россия, часов яр, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны: "Южная" группировка уничтожила до 660 украинских военных и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сент - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 660 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики.
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"Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, согласно сообщению Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов.
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