https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969798079.html

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 660 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:33

2024-09-01T12:33

2024-09-01T12:33

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МОСКВА, 1 сент - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 660 военнослужащих и танк, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. "Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, согласно сообщению Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240901/oruzhie-1969769485.html

https://ria.ru/20240901/okruzhenie-1969766935.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, часов яр, сша, вооруженные силы украины, безопасность