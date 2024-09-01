https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969796208.html

ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения

ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения - РИА Новости, 01.09.2024

ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения

Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию RPS-42 производства Израиля, сообщило в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:11

2024-09-01T12:11

2024-09-01T12:25

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию RPS-42 производства Израиля, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

https://ria.ru/20240831/ustanovka-1969662114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, безопасность, украина, сергей лавров, нато