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ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 01.09.2024 (обновлено: 12:25 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969796208.html
ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения
ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения - РИА Новости, 01.09.2024
ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию RPS-42 производства Израиля, сообщило в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:11
2024-09-01T12:25
специальная военная операция на украине
россия
израиль
безопасность
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию RPS-42 производства Израиля, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
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россия, израиль, безопасность, украина, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Израиль, Безопасность, Украина, Сергей Лавров, НАТО
ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения

Минобороны: ВС России уничтожили израильскую станцию воздушного наблюдения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию RPS-42 производства Израиля, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИзраильБезопасностьУкраинаСергей ЛавровНАТО
 
 
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