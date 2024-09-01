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Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 01.09.2024
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09:58 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969781970.html
Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 01.09.2024
Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:58
2024-09-01T09:58
в мире
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Горностаевка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.
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в мире, днепр (город), херсонская область , каир (город), вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каир (город), Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов левого берега Днепра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Горностаевка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области
9 августа, 09:48
 
В миреДнепр (город)Херсонская областьКаир (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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