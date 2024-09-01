https://ria.ru/20240901/spektakl-1969831831.html

В Москве показали спектакль для детей из ДНР, ЛНР и Курской области

В Москве показали спектакль для детей из ДНР, ЛНР и Курской области - РИА Новости, 01.09.2024

В Москве показали спектакль для детей из ДНР, ЛНР и Курской области

Благотворительный спектакль "Маленький принц" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери для детей из Курской области, Луганской и Донецкой Народных Республик... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:03

2024-09-01T17:03

2024-09-01T17:03

курская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

евгений герасимов

антуан де сент-экзюпери

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Благотворительный спектакль "Маленький принц" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери для детей из Курской области, Луганской и Донецкой Народных Республик представили в столичном Театре на Малой Ордынке в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня 1 сентября, День знаний. Сегодня у нас с одной стороны праздничный день, с другой - прошло уже более трех недель с нападения на Курскую область. Наши дети идут в школу и в нашем театре будет показан спектакль "Маленький принц". Это произведение - одно из самых читаемых в мире. Мы будем радоваться, что дети, окунувшись в искусство, поверят в доброе и светлое будущее", - сказал журналистам худрук театра Евгений Герасимов перед спектаклем. Зрителями постановки стали ребята, покинувшие свои дома в Курской области из-за непрекращающихся обстрелов. Спектакль также посмотрели дети из ДНР и ЛНР. "В последнее время дети из приграничных территорий (РФ - ред.) находятся в очень тяжелом положении. Сегодня 310 мест (в зрительном зале - ред.) будут заняты нашими детками. Это разные детки от пяти до 17 лет. Они очень ждут этого представления и очень признательны за такой подарок", - отметила специалист по реализации благотворительных программ Фонда помощи детям им. Е.М. Примакова Ирина Лысенко. После спектакля актёры пообщались со зрителями. Главную роль Маленького принца исполнил Герасимов. На сцену также вышли Янина Студилина, Анастасия Черникова, Захар Ронжин и Олег Чудницов.

https://ria.ru/20240727/vsu-1962338718.html

https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html

курская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

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курская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений герасимов, антуан де сент-экзюпери, москва