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В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16 - РИА Новости, 01.09.2024
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17:10 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/soskin-1969832253.html
В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16
В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16 - РИА Новости, 01.09.2024
В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16
Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связана с "ротацией", а не с крушением РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:10
2024-09-01T17:10
в мире
украина
киев
рустем умеров
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связана с "ротацией", а не с крушением истребителя F-16, является чрезвычайно наглым оправданием, после которого его следует снять с должности. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Из-за очень низкого уровня компетенции Умеров имеет наглость и глупость рассказывать CNN вот такой словесный мусор (о причинах отставки Олещука — прим. ред.) &lt;…&gt; Теперь он прославится на английском языке. После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров", — возмутился Соскин.По мнению эксперта, этот инцидент лишь в очередной раз доказывает, что в украинской власти сейчас прослеживается нехватка компетентных кадров."Получается, что на Украине вообще нет здоровых сил. Они отсутствуют в руководстве. Даже просто в институциях страны не осталось здоровых сил, которые бы могли давать правильную оппозиционную характеристику тому, что происходит", — считает он.На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ.Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".Владимир Зеленский 30 августа уволил главнокомандующего Воздушных сил Николая Олещука. Причины не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN прокомментировал эту отставку, назвав ее "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
https://ria.ru/20240901/tseli-1969756351.html
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в мире, украина, киев, рустем умеров, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Киев, Рустем Умеров, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, F-16
В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16

Бывший советник Кучмы Соскин призвал к отставке министра обороны Украины Умерова

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связана с "ротацией", а не с крушением истребителя F-16, является чрезвычайно наглым оправданием, после которого его следует снять с должности. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Из-за очень низкого уровня компетенции Умеров имеет наглость и глупость рассказывать CNN вот такой словесный мусор (о причинах отставки Олещука — прим. ред.) <…> Теперь он прославится на английском языке. После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров", — возмутился Соскин.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Умеров рассказал о передаче США списка целей на территории России
Вчера, 01:00
По мнению эксперта, этот инцидент лишь в очередной раз доказывает, что в украинской власти сейчас прослеживается нехватка компетентных кадров.
"Получается, что на Украине вообще нет здоровых сил. Они отсутствуют в руководстве. Даже просто в институциях страны не осталось здоровых сил, которые бы могли давать правильную оппозиционную характеристику тому, что происходит", — считает он.
На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ.
Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".
Владимир Зеленский 30 августа уволил главнокомандующего Воздушных сил Николая Олещука. Причины не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN прокомментировал эту отставку, назвав ее "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
Украинский военный рядом с истребителем F-16, переданным Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ
Вчера, 04:34
 
В миреУкраинаКиевРустем УмеровОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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