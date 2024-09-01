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В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16

В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16 - РИА Новости, 01.09.2024

В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16

Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связана с "ротацией", а не с крушением РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:10

2024-09-01T17:10

2024-09-01T17:10

в мире

украина

киев

рустем умеров

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связана с "ротацией", а не с крушением истребителя F-16, является чрезвычайно наглым оправданием, после которого его следует снять с должности. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Из-за очень низкого уровня компетенции Умеров имеет наглость и глупость рассказывать CNN вот такой словесный мусор (о причинах отставки Олещука — прим. ред.) <…> Теперь он прославится на английском языке. После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров", — возмутился Соскин.По мнению эксперта, этот инцидент лишь в очередной раз доказывает, что в украинской власти сейчас прослеживается нехватка компетентных кадров."Получается, что на Украине вообще нет здоровых сил. Они отсутствуют в руководстве. Даже просто в институциях страны не осталось здоровых сил, которые бы могли давать правильную оппозиционную характеристику тому, что происходит", — считает он.На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ.Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".Владимир Зеленский 30 августа уволил главнокомандующего Воздушных сил Николая Олещука. Причины не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN прокомментировал эту отставку, назвав ее "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.

https://ria.ru/20240901/tseli-1969756351.html

https://ria.ru/20240901/f-16-1969765383.html

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в мире, украина, киев, рустем умеров, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, f-16