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Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ - РИА Новости, 01.09.2024
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08:09 01.09.2024 (обновлено: 10:37 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/sobyanin-1969773242.html
Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ
Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ - РИА Новости, 01.09.2024
Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ
Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:09
2024-09-01T10:37
происшествия
московский нпз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", - написал он.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще два в городском округе Раменский на подлете к Москве.
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происшествия, московский нпз
Происшествия, Московский НПЗ, Специальная военная операция на Украине
Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ

Собянин: сбитый БПЛА повредил техническое помещение Московского НПЗ

© СоцсетиСбитый беспилотник на НПЗ в Капотне
Сбитый беспилотник на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Соцсети
Сбитый беспилотник на НПЗ в Капотне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", - написал он.
В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще два в городском округе Раменский на подлете к Москве.
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