https://ria.ru/20240901/sobyanin-1969773242.html

Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ

Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ - РИА Новости, 01.09.2024

Сбитый беспилотник повредил техническое помещение Московского НПЗ

Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:09

2024-09-01T08:09

2024-09-01T10:37

происшествия

московский нпз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", - написал он.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще два в городском округе Раменский на подлете к Москве.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московский нпз