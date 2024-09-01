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Новые штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы
Новые штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы - РИА Новости, 01.09.2024
Новые штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы
С 1 сентября в столице вырастут штрафы за неоплату проезда по платным внутригородским магистралям. В настоящее время таких трасс две — Московский скоростной... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:00
2024-09-01T10:00
2024-09-01T10:00
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С 1 сентября в столице вырастут штрафы за неоплату проезда по платным внутригородским магистралям. В настоящее время таких трасс две — Московский скоростной диаметр (МСД) и Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП).МСД — самый протяженный скоростной диаметр в стране, его длина составляет почти 70 километров. Эта дорога разгружает МКАД, Третье транспортное и Садовое кольца. СДКП, или проспект Багратиона, соединяет Москву-Сити с Молодогвардейской улицей. Его протяженность около десяти километров.Владельцы автомобилей с номерами Москвы и Московской области могут пользоваться МСД и СДКП бесплатно. Оплату взимают только с жителей других регионов. Штрафы приходят тем, кто не внес необходимую сумму в течение 20 дней.Согласно новым поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, размер взыскания составит от трех до десяти тысяч рублей для физических лиц и от пяти до 15 — для юридических. Полная информация об изменении тарифов — в инфографике Ria.ru.
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москва, общество, дороги, штрафы, автомобили, автомобилисты, инфографика, транспорт
Инфографика, Москва, Общество, Дороги, Штрафы, Автомобили, Автомобилисты, Транспорт
Новые штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы
С 1 сентября в Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
С 1 сентября в столице вырастут штрафы за неоплату проезда по платным внутригородским магистралям. В настоящее время таких трасс две — Московский скоростной диаметр (МСД) и Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП).
МСД — самый протяженный скоростной диаметр в стране, его длина составляет почти 70 километров. Эта дорога разгружает МКАД, Третье транспортное и Садовое кольца. СДКП, или проспект Багратиона, соединяет Москву-Сити с Молодогвардейской улицей. Его протяженность около десяти километров.
Владельцы автомобилей с номерами Москвы и Московской области могут пользоваться МСД и СДКП бесплатно. Оплату взимают только с жителей других регионов. Штрафы приходят тем, кто не внес необходимую сумму в течение 20 дней.
Согласно новым поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, размер взыскания составит от трех до десяти тысяч рублей для физических лиц и от пяти до 15 — для юридических. Полная информация об изменении тарифов — в инфографике Ria.ru.