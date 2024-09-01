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Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату" - РИА Новости, 01.09.2024
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Религия
 
20:42 01.09.2024 (обновлено: 20:56 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/serviz-1969851957.html
Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату"
Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату" - РИА Новости, 01.09.2024
Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату"
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал трогательную историю, как РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:42
2024-09-01T20:56
религия
россия
волгоградская область
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал трогательную историю, как матушка Серафима игуменья из Ахтырского монастыря Волгоградской области отправила в подарок спецназу "Ахмат" чайный сервиз. "Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке. Для нас это очень важно и дорого стоит. Такие жесты единства и поддержки вдохновляют и укрепляют наши сердца. Такая связь с духовенством является залогом нашей силы и единства", - сказал Алаудинов на видео опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что искренне желает матушке Серафиме долгих и радостных лет жизни и поблагодарил ее за подарок, и за ежедневные молитвы за российских бойцов, включая спецназа "Ахмат".
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россия, волгоградская область, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)
Религия, Россия, Волгоградская область, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня)
Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату"

Алаудинов рассказал, как игуменья Ахтырского монастыря подарила "Ахмату" сервиз

© Апти Алаудинов "АХМАТ"/ TelegramИгуменья Ахтырского женского монастыря передала чайный сервиз в зону СВО
Игуменья Ахтырского женского монастыря передала чайный сервиз в зону СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Апти Алаудинов "АХМАТ"/ Telegram
Игуменья Ахтырского женского монастыря передала чайный сервиз в зону СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал трогательную историю, как матушка Серафима игуменья из Ахтырского монастыря Волгоградской области отправила в подарок спецназу "Ахмат" чайный сервиз.
«
"Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке. Для нас это очень важно и дорого стоит. Такие жесты единства и поддержки вдохновляют и укрепляют наши сердца. Такая связь с духовенством является залогом нашей силы и единства", - сказал Алаудинов на видео опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что искренне желает матушке Серафиме долгих и радостных лет жизни и поблагодарил ее за подарок, и за ежедневные молитвы за российских бойцов, включая спецназа "Ахмат".
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РелигияРоссияВолгоградская областьАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)
 
 
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