Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату"
Алаудинов рассказал, как игуменья Ахтырского монастыря подарила "Ахмату" сервиз
© Апти Алаудинов "АХМАТ"/ TelegramИгуменья Ахтырского женского монастыря передала чайный сервиз в зону СВО
Игуменья Ахтырского женского монастыря передала чайный сервиз в зону СВО
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал трогательную историю, как матушка Серафима игуменья из Ахтырского монастыря Волгоградской области отправила в подарок спецназу "Ахмат" чайный сервиз.
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"Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке. Для нас это очень важно и дорого стоит. Такие жесты единства и поддержки вдохновляют и укрепляют наши сердца. Такая связь с духовенством является залогом нашей силы и единства", - сказал Алаудинов на видео опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что искренне желает матушке Серафиме долгих и радостных лет жизни и поблагодарил ее за подарок, и за ежедневные молитвы за российских бойцов, включая спецназа "Ахмат".
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