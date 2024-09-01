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Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату"

Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату" - РИА Новости, 01.09.2024

Алаудинов рассказал о подарке игуменьи Ахтырского монастыря "Ахмату"

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал трогательную историю, как РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:42

2024-09-01T20:42

2024-09-01T20:56

религия

россия

волгоградская область

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал трогательную историю, как матушка Серафима игуменья из Ахтырского монастыря Волгоградской области отправила в подарок спецназу "Ахмат" чайный сервиз. "Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке. Для нас это очень важно и дорого стоит. Такие жесты единства и поддержки вдохновляют и укрепляют наши сердца. Такая связь с духовенством является залогом нашей силы и единства", - сказал Алаудинов на видео опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что искренне желает матушке Серафиме долгих и радостных лет жизни и поблагодарил ее за подарок, и за ежедневные молитвы за российских бойцов, включая спецназа "Ахмат".

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россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, волгоградская область, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)