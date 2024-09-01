https://ria.ru/20240901/sekretar-1969828661.html

Стало известно, зачем военный секретарь Нетаньяху посетил Москву

Стало известно, зачем военный секретарь Нетаньяху посетил Москву - РИА Новости, 01.09.2024

Стало известно, зачем военный секретарь Нетаньяху посетил Москву

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в воскресенье сообщила, что военный секретарь премьера еврейского государства, генерал-майор Роман... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:27

2024-09-01T16:27

2024-09-01T16:27

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в воскресенье сообщила, что военный секретарь премьера еврейского государства, генерал-майор Роман Гофман в выходные посетил Москву с целью продвижения сделки по освобождению израильских заложников из сектора Газа. По сведениям канцелярии, Нетаньяху рассказал об этом в ходе телефонной беседы с родителями российского заложника Александра Лобанова, который был убит в плену в секторе Газа и чье тело было обнаружено в субботу в одном из туннелей в Рафахе на юге анклава. "Во время этой беседы было объявлено, что военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман этим утром вернулся из рабочей поездки в Москву, целью которой было продвижение сделки о заложниках... во время (визита в Москву - ред.)... он обсуждал (судьбу - ред.) Александра Лобанова и других заложников", - говорится в сообщении. В субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинского движением ХАМАС. Среди них был израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США. У Лобанова, помимо родителей, остались жена и двое маленьких детей, один из которых родился уже после похищения отца палестинскими радикалами. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/trufanov-1969784960.html

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