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В США двухмоторный самолет упал на жилой район - РИА Новости, 01.09.2024
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09:00 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/samolet-1969776769.html
В США двухмоторный самолет упал на жилой район
В США двухмоторный самолет упал на жилой район - РИА Новости, 01.09.2024
В США двухмоторный самолет упал на жилой район
Небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон, по меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:00
2024-09-01T09:00
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон, по меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. "Власти сообщили, что небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в... штате Орегон... По предварительным данным, по меньшей мере три человека пропали без вести", - говорится в сообщении. По данным телеканала, самолет врезался сначала в опору линии электропередачи, а после - в жилой дом, вызвав пожар, который распространился на четыре строения. Согласно телеканалу, по словам начальника пожарной охраны города Грешам Скотта Льюиса, на борту самолета находились два человека, также пропавшим числится один из жильцов дома. Как пишет телеканал со ссылкой на заявление Льюиса, по меньшей мере пять семей были переселены в результате инцидента.
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в мире, орегон
В мире, Орегон
В США двухмоторный самолет упал на жилой район

ABC News: самолет упал на жилой район в Орегоне, три человека пропали без вести

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон, по меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
"Власти сообщили, что небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в... штате Орегон... По предварительным данным, по меньшей мере три человека пропали без вести", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, самолет врезался сначала в опору линии электропередачи, а после - в жилой дом, вызвав пожар, который распространился на четыре строения. Согласно телеканалу, по словам начальника пожарной охраны города Грешам Скотта Льюиса, на борту самолета находились два человека, также пропавшим числится один из жильцов дома. Как пишет телеканал со ссылкой на заявление Льюиса, по меньшей мере пять семей были переселены в результате инцидента.
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