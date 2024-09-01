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Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами - РИА Новости, 01.09.2024
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08:52 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/rossiya-1969776350.html
Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами
Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами - РИА Новости, 01.09.2024
Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами
Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:52
2024-09-01T08:52
технологии
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют данные онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику. С начала 2024 года он вырос на 90%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Аналитики MAED связывают рост спроса на 90% с выросшими маркетинговыми активностями российских брендов, а также их выходом в ритейл: чем чаще продукция появляется перед глазами потребителей, тем больше доверия она вызывает", - сказано в исследовании. Самыми популярными отечественными брендами в 2024 году оказались iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo. Аналитики также выяснили, какая именно техника интересует россиян. Чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%). "Выход в ритейл стал важным шагом в укреплении позиций российских брендов, обеспечивая им широкую доступность и признание среди конечных потребителей. Помимо этого, российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома многим, включая как взрослую аудиторию, так и детей", - прокомментировала генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.
https://ria.ru/20240901/infrastruktura-1969755984.html
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технологии, экономика
Технологии, Экономика
Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами

Спрос на отечественную вычислительную технику в России удвоился с начала года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация российского смартфона "Р-ФОН"
Презентация российского смартфона Р-ФОН - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Презентация российского смартфона "Р-ФОН". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют данные онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику. С начала 2024 года он вырос на 90%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Аналитики MAED связывают рост спроса на 90% с выросшими маркетинговыми активностями российских брендов, а также их выходом в ритейл: чем чаще продукция появляется перед глазами потребителей, тем больше доверия она вызывает", - сказано в исследовании.
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Аналитики также выяснили, какая именно техника интересует россиян. Чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%).
"Выход в ритейл стал важным шагом в укреплении позиций российских брендов, обеспечивая им широкую доступность и признание среди конечных потребителей. Помимо этого, российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома многим, включая как взрослую аудиторию, так и детей", - прокомментировала генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.
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