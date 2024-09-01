https://ria.ru/20240901/rossiya-1969776350.html

Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами

Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами - РИА Новости, 01.09.2024

Россияне стали чаще интересоваться российскими гаджетами

Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:52

2024-09-01T08:52

2024-09-01T08:52

технологии

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют данные онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику. С начала 2024 года он вырос на 90%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Аналитики MAED связывают рост спроса на 90% с выросшими маркетинговыми активностями российских брендов, а также их выходом в ритейл: чем чаще продукция появляется перед глазами потребителей, тем больше доверия она вызывает", - сказано в исследовании. Самыми популярными отечественными брендами в 2024 году оказались iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo. Аналитики также выяснили, какая именно техника интересует россиян. Чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%). "Выход в ритейл стал важным шагом в укреплении позиций российских брендов, обеспечивая им широкую доступность и признание среди конечных потребителей. Помимо этого, российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома многим, включая как взрослую аудиторию, так и детей", - прокомментировала генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.

https://ria.ru/20240901/infrastruktura-1969755984.html

https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, экономика