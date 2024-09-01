https://ria.ru/20240901/rossija-1969784407.html

Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7

Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7 - РИА Новости, 01.09.2024

Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7

Российская экономика по итогам года вырастет на 3,8% - это будет почти вчетверо больше, чем средние темпы роста у стран "большой семерки", следует из расчетов... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:15

2024-09-01T10:15

2024-09-01T10:15

экономика

россия

сша

великобритания

антон силуанов

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская экономика по итогам года вырастет на 3,8% - это будет почти вчетверо больше, чем средние темпы роста у стран "большой семерки", следует из расчетов РИА Новости по открытым данным. В пятницу министр финансов Антон Силуанов представил обновленный прогноз кабмина, в котором темп роста экономики России по итогам года был повышен до 3,9% с 2,8%. А Центробанк подтвердил свой прогноз - на уровне 3,5-4%. Таким образом, в среднем российские власти ждут темпы роста экономики по итогам текущего года в 3,8%. И это почти вчетверо выше, чем у "большой семерки" - в среднем рост на 1%. При этом наиболее сильные темпы ожидаются в США – на уровне 2,1%. В остальных странах динамика прогнозируется значительно слабее: на 1% экономика вырастет в Великобритании, Канаде и Франции. Увеличение ВВП на 0,8% по итогам текущего года ожидается в Италии. Ждут таких темпов роста и японские власти, однако они дают прогноз не на календарный год, а на фискальный, то есть с апреля 2024 по март 2025-го. Наименьшие темпы роста среди стран "семерки" прогнозируются в Германии – лишь 0,3%. РИА Новости рассчитывало средние темпы роста реального ВВП для каждой страны на основе последних доступных прогнозов местного финансового регулятора и одного из органов, занятых в бюджетном процессе. Например, в России это кабмин, в США - управление Конгресса по бюджету, в Великобритании - Управление по бюджетной ответственности.

https://ria.ru/20240403/vvp-1937702646.html

https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html

россия

сша

великобритания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, великобритания, антон силуанов