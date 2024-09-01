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Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7 - РИА Новости, 01.09.2024
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10:15 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/rossija-1969784407.html
Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7
Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7 - РИА Новости, 01.09.2024
Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7
Российская экономика по итогам года вырастет на 3,8% - это будет почти вчетверо больше, чем средние темпы роста у стран "большой семерки", следует из расчетов... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:15
2024-09-01T10:15
экономика
россия
сша
великобритания
антон силуанов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская экономика по итогам года вырастет на 3,8% - это будет почти вчетверо больше, чем средние темпы роста у стран "большой семерки", следует из расчетов РИА Новости по открытым данным. В пятницу министр финансов Антон Силуанов представил обновленный прогноз кабмина, в котором темп роста экономики России по итогам года был повышен до 3,9% с 2,8%. А Центробанк подтвердил свой прогноз - на уровне 3,5-4%. Таким образом, в среднем российские власти ждут темпы роста экономики по итогам текущего года в 3,8%. И это почти вчетверо выше, чем у "большой семерки" - в среднем рост на 1%. При этом наиболее сильные темпы ожидаются в США – на уровне 2,1%. В остальных странах динамика прогнозируется значительно слабее: на 1% экономика вырастет в Великобритании, Канаде и Франции. Увеличение ВВП на 0,8% по итогам текущего года ожидается в Италии. Ждут таких темпов роста и японские власти, однако они дают прогноз не на календарный год, а на фискальный, то есть с апреля 2024 по март 2025-го. Наименьшие темпы роста среди стран "семерки" прогнозируются в Германии – лишь 0,3%. РИА Новости рассчитывало средние темпы роста реального ВВП для каждой страны на основе последних доступных прогнозов местного финансового регулятора и одного из органов, занятых в бюджетном процессе. Например, в России это кабмин, в США - управление Конгресса по бюджету, в Великобритании - Управление по бюджетной ответственности.
https://ria.ru/20240403/vvp-1937702646.html
https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html
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экономика, россия, сша, великобритания, антон силуанов
Экономика, Россия, США, Великобритания, Антон Силуанов
Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7

Экономика России по итогам года вырастет почти на четыре процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская экономика по итогам года вырастет на 3,8% - это будет почти вчетверо больше, чем средние темпы роста у стран "большой семерки", следует из расчетов РИА Новости по открытым данным.
В пятницу министр финансов Антон Силуанов представил обновленный прогноз кабмина, в котором темп роста экономики России по итогам года был повышен до 3,9% с 2,8%. А Центробанк подтвердил свой прогноз - на уровне 3,5-4%.
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Таким образом, в среднем российские власти ждут темпы роста экономики по итогам текущего года в 3,8%. И это почти вчетверо выше, чем у "большой семерки" - в среднем рост на 1%. При этом наиболее сильные темпы ожидаются в США – на уровне 2,1%.
В остальных странах динамика прогнозируется значительно слабее: на 1% экономика вырастет в Великобритании, Канаде и Франции. Увеличение ВВП на 0,8% по итогам текущего года ожидается в Италии. Ждут таких темпов роста и японские власти, однако они дают прогноз не на календарный год, а на фискальный, то есть с апреля 2024 по март 2025-го.
Наименьшие темпы роста среди стран "семерки" прогнозируются в Германии – лишь 0,3%.
РИА Новости рассчитывало средние темпы роста реального ВВП для каждой страны на основе последних доступных прогнозов местного финансового регулятора и одного из органов, занятых в бюджетном процессе. Например, в России это кабмин, в США - управление Конгресса по бюджету, в Великобритании - Управление по бюджетной ответственности.
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ЭкономикаРоссияСШАВеликобританияАнтон Силуанов
 
 
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