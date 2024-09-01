https://ria.ru/20240901/ritter-1969853911.html

"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада

"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада - РИА Новости, 01.09.2024

"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада

Масштабные операции ВСУ, в том числе и вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским преимущественно с целью регулярной демонстрации... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:01

2024-09-01T21:01

2024-09-01T21:01

в мире

курская область

украина

артемовск

скотт риттер

александр сырский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабные операции ВСУ, в том числе и вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским преимущественно с целью регулярной демонстрации активной военной деятельности украинской армии для получения дальнейшей финансовой поддержки Запада. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский очень волнуется из-за политической составляющей этого конфликта с точки зрения сохранения потока денег и оружия на Украину. Поэтому он часто ищет возможности провести военные операции, которые помогут продвинуть противоречащую реальности теорию о способности Украины обеспечивать постоянное сопротивление. Вот почему они устроили бои за Артемовск и Авдеевку, попытались провести контрнаступление в 2023 году, а также начали вторжение в Курскую область", — рассуждает разведчик.По словам Риттера, провальные последствия прошлых операций Зеленского наглядно продемонстрировали, что ситуация в Курской области должна закончиться не в пользу ВСУ."Зеленский постоянно ищет возможности продемонстрировать такой жест, но все эти перечисленные сражения заканчивались для украинцев разгромом, и вторжение в Курскую область тоже приведет к краху", — считает он.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240901/devis-1969819485.html

https://ria.ru/20240901/dizen-1969838680.html

курская область

украина

артемовск

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в мире, курская область, украина, артемовск, скотт риттер, александр сырский, вооруженные силы украины