Рейтинг@Mail.ru
"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/ritter-1969853911.html
"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада
"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада - РИА Новости, 01.09.2024
"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада
Масштабные операции ВСУ, в том числе и вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским преимущественно с целью регулярной демонстрации... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:01
2024-09-01T21:01
в мире
курская область
украина
артемовск
скотт риттер
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_171269860d6129335f071a09f6f7e236.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабные операции ВСУ, в том числе и вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским преимущественно с целью регулярной демонстрации активной военной деятельности украинской армии для получения дальнейшей финансовой поддержки Запада. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский очень волнуется из-за политической составляющей этого конфликта с точки зрения сохранения потока денег и оружия на Украину. Поэтому он часто ищет возможности провести военные операции, которые помогут продвинуть противоречащую реальности теорию о способности Украины обеспечивать постоянное сопротивление. Вот почему они устроили бои за Артемовск и Авдеевку, попытались провести контрнаступление в 2023 году, а также начали вторжение в Курскую область", — рассуждает разведчик.По словам Риттера, провальные последствия прошлых операций Зеленского наглядно продемонстрировали, что ситуация в Курской области должна закончиться не в пользу ВСУ."Зеленский постоянно ищет возможности продемонстрировать такой жест, но все эти перечисленные сражения заканчивались для украинцев разгромом, и вторжение в Курскую область тоже приведет к краху", — считает он.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240901/devis-1969819485.html
https://ria.ru/20240901/dizen-1969838680.html
курская область
украина
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2121:1591_1920x0_80_0_0_b07b4ee9a73897dd145adbcafc82f0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, украина, артемовск, скотт риттер, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Украина, Артемовск, Скотт Риттер, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Очень волнуется". В США раскрыли, какой жест Зеленский готовит для Запада

Риттер: Зеленский проводит военные операции с целью укрепления поддержки Запада

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабные операции ВСУ, в том числе и вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским преимущественно с целью регулярной демонстрации активной военной деятельности украинской армии для получения дальнейшей финансовой поддержки Запада. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Зеленский очень волнуется из-за политической составляющей этого конфликта с точки зрения сохранения потока денег и оружия на Украину. Поэтому он часто ищет возможности провести военные операции, которые помогут продвинуть противоречащую реальности теорию о способности Украины обеспечивать постоянное сопротивление. Вот почему они устроили бои за Артемовск и Авдеевку, попытались провести контрнаступление в 2023 году, а также начали вторжение в Курскую область", — рассуждает разведчик.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области
Вчера, 15:22
По словам Риттера, провальные последствия прошлых операций Зеленского наглядно продемонстрировали, что ситуация в Курской области должна закончиться не в пользу ВСУ.
"Зеленский постоянно ищет возможности продемонстрировать такой жест, но все эти перечисленные сражения заканчивались для украинцев разгромом, и вторжение в Курскую область тоже приведет к краху", — считает он.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"Устроим катастрофу". На Западе сделали заявление о конфликте НАТО и России
Вчера, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаАртемовскСкотт РиттерАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала