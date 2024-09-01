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Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - РИА Новости, 01.09.2024
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21:41 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - РИА Новости, 01.09.2024
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии
Министр финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:41
2024-09-01T21:41
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему боль. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно опросу на выходе с участков, СвДП не набирает 5% ни в одной из двух земель, что означает её непопадание в эти законодательные органы. "Результаты в Саксонии и Тюрингии причиняют боль. Но никто не должен сомневаться в том, что мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра она продолжится. Другим партиям демократического центра тоже есть над чем подумать", - написал Линднер в социальной сети Х. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% выигрывает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
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в мире, саксония, тюрингия, германия, кристиан линднер, хдс/хсс
В мире, Саксония, Тюрингия, Германия, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

Минфин Германии: результаты выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют боль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему боль.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно опросу на выходе с участков, СвДП не набирает 5% ни в одной из двух земель, что означает её непопадание в эти законодательные органы.
«
"Результаты в Саксонии и Тюрингии причиняют боль. Но никто не должен сомневаться в том, что мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра она продолжится. Другим партиям демократического центра тоже есть над чем подумать", - написал Линднер в социальной сети Х.
По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% выигрывает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
Глава регионального отделения правой партии Альтернатива для Германии Бьорн Хёке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"
Вчера, 17:52
 
В миреСаксонияТюрингияГерманияКристиан ЛинднерХДС/ХСС
 
 
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