https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html

Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - РИА Новости, 01.09.2024

Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

Министр финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:41

2024-09-01T21:41

2024-09-01T21:41

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хдс/хсс

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему боль. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно опросу на выходе с участков, СвДП не набирает 5% ни в одной из двух земель, что означает её непопадание в эти законодательные органы. "Результаты в Саксонии и Тюрингии причиняют боль. Но никто не должен сомневаться в том, что мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра она продолжится. Другим партиям демократического центра тоже есть над чем подумать", - написал Линднер в социальной сети Х. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% выигрывает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

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в мире, саксония, тюрингия, германия, кристиан линднер, хдс/хсс