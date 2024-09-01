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"Турецкие авиалинии" объяснили задержку рейса Анталья — Москва - РИА Новости, 01.09.2024
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17:59 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/reys-1969836988.html
"Турецкие авиалинии" объяснили задержку рейса Анталья — Москва
"Турецкие авиалинии" объяснили задержку рейса Анталья — Москва - РИА Новости, 01.09.2024
"Турецкие авиалинии" объяснили задержку рейса Анталья — Москва
Задержка авиарейса Анталья - Москва была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах в воскресенье утром, ситуация скоро вернется в нормальный... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:59
2024-09-01T17:59
анталья (провинция)
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Задержка авиарейса Анталья - Москва была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах в воскресенье утром, ситуация скоро вернется в нормальный режим, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии". Ранее некоторые СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что более ста пятидесяти российских туристов застряли в аэропорту Антальи, "Турецкие авиалинии" заявили о переносе рейса TK3994 с 07.50 на 22.00 (по мск), не объясняя точных причин. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - после временных ограничений, введенных в ночь на 1 сентября и утром в воскресенье, вернулись к штатной работе, говорится в Telegram-канале представителя Росавиации. "Задержка рейса (TK3994 Анталья-Москва - ред.) была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода, пока самолеты оставались в режиме ожидания, происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени. Имеются задержки в выполнении операций. Ситуация скоро вернется в нормальный режим, пассажирам будет своевременно объявлено об этом", - заявил РИА Новости представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии".
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анталья (провинция), москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Анталья (провинция), Москва, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Турецкие авиалинии" объяснили задержку рейса Анталья — Москва

Рейс Turkish Airlines из Антальи задержали из-за ограничений в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВ Международном аэропорту Внуково в Москве
В Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Международном аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Задержка авиарейса Анталья - Москва была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах в воскресенье утром, ситуация скоро вернется в нормальный режим, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии".
Ранее некоторые СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что более ста пятидесяти российских туристов застряли в аэропорту Антальи, "Турецкие авиалинии" заявили о переносе рейса TK3994 с 07.50 на 22.00 (по мск), не объясняя точных причин. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - после временных ограничений, введенных в ночь на 1 сентября и утром в воскресенье, вернулись к штатной работе, говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
«
"Задержка рейса (TK3994 Анталья-Москва - ред.) была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода, пока самолеты оставались в режиме ожидания, происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени. Имеются задержки в выполнении операций. Ситуация скоро вернется в нормальный режим, пассажирам будет своевременно объявлено об этом", - заявил РИА Новости представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии".
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Анталья (провинция)МоскваДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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