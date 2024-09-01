https://ria.ru/20240901/reformy-1969221573.html

Кредиты, ЖКК, школа, выплаты: что изменится с 1 сентября

Кредиты, ЖКК, школа, выплаты: что изменится с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2024

Кредиты, ЖКК, школа, выплаты: что изменится с 1 сентября

В начале осени россиян ждет ряд законодательных нововведений — в кредитовании, в том числе ипотеке, ЖКХ, системе среднего образования и других сферах. О... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Елена Савельева. В начале осени россиян ждет ряд законодательных нововведений — в кредитовании, в том числе ипотеке, ЖКХ, системе среднего образования и других сферах. О ключевых реформах — в материале РИА Новости.Потребительское кредитованиеС 1 сентября использование плавающих ставок по кредитам ограничивается. Переменный показатель теперь возможен в потребительских займах на сумму от тысячи среднероссийских зарплат, в ипотеке — от 200 до тысячи на 20 лет.Для малого и среднего бизнеса максимальная ставка не должна превышать проценты на день заключения договора, увеличенный на 1/3, но не более чем на четыре пункта.Уведомлять о корректировке переменной ставки нужно не менее чем за 15 дней — с уточненным графиком платежей.Кроме того, Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам. По данным регулятора, темпы роста задолженности ускорились и значительно опережают динамику доходов населения.Как пояснили в ЦБ, необходимо остановить увеличение долговой нагрузки граждан и стимулировать накопление макропруденциального запаса капитала банков.ИпотекаС 11 сентября разрешается при просроченных платежах по ипотеке продавать жилье под залогом. Для этого необходимо обратиться в банк, но только если они еще не подали в суд.Банку дается десять дней на принятие решения. Срок продажи ипотечной квартиры — четыре месяца, можно продлить по соглашению сторон.Минимальную цену квартиры определяет банк. После совершения сделки заемщик обязан с ним рассчитаться. Если денег не хватает, придется искать средства дополнительно — на остаток продолжат начисляться пени.Не все заемщики смогут этим воспользоваться — в частности, те, кто обанкротился, или в случае нескольких залогодержателей.ГоспошлиныС 9 сентября повышаются судебные госпошлины. Иск о расторжении брака — пять тысяч рублей. Обращение о признании должника несостоятельным банкротом — десять тысяч для физического лица, сто — организации.Заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц незаконными при подаче в суд общей юрисдикции — три тысячи для физических лиц, 15 — организаций. В арбитражном суде — десять тысяч для физических лиц, 50 — организаций.Также вводятся дополнительные пошлины. В частности, при обращении о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, выдаче дубликата исполнительного листа.Сфера ЖКХУправляющие компании, допускавшие неоднократные нарушения, зачастую сознательно банкротились учредителями, чтобы открыть новую и заниматься тем же самым. С 1 сентября это не получится.Станет проще с капремонтом. Собственники смогут сами принимать решение об обследовании технического состояния многоквартирного дома — за свой счет. Результаты экспертизы надо отправить в орган, ответственный за реализацию региональной программы капитального ремонта. Там обязаны отреагировать.Что касается новостроек, то тут минимальный гарантийный срок на конструктивные элементы здания сокращается с пяти до трех лет. Это полы, стены, окна, двери, крыша, межкомнатные перегородки, фундамент. Гарантия на инженерное оборудование прежняя — три года.С 25 сентября корректируются правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.В частности, предусмотрели возможность оформления электронной заявки. Госорганы сами запросят необходимые документы, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия.Но можно обратиться и в органы соцзащиты или МФЦ.Зарплаты и пенсииВступают в силу новые правила оплаты сверхурочной работы: не только ставка или оклад, но и компенсационные и стимулирующие добавки. В Трудовом кодексе это прописали еще в апреле.Коэффициент — не единица, а полторы-две. Это оговаривается в коллективном или трудовом договорах, локальных нормативных актах.Также запустят пилотный проект по повышению зарплат в вузах. Как пояснял весной министр науки и высшего образования Валерий Фальков, программа рассчитана на два года и охватывает около 7,5 тысячи преподавателей в 50 вузах.Увеличивается пенсия тем, кому в сентябре исполнится 80. Повысят автоматически, никаких заявлений писать не требуется.Но это не распространяется на страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца.Выплаты и пособияС 1 сентября выдают на руки остаток материнского капитала, если он не превышает десять тысяч рублей.Как уточняла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, это тоже сделают автоматически.Выплат к новому учебному году на федеральном уровне не предусмотрено — только в регионах. Матпомощь полагается малоимущим, нуждающимся, многодетным, детям участников специальной военной операции, школьникам из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, родителям с инвалидностью, родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.В Москве это 13 257 рублей. В Московской области — три тысячи многодетным, малоимущим — семь.В Санкт-Петербурге школьникам — по десять тысяч, обучающимся в колледже — 5899.В Томской области многодетным — десять тысяч, в Калужской — пять, Псковской — три, Нижегородской — 1030.Новые правила в школахМобильные телефоны, планшеты, умные часы с сим-картой и другие устройства, способные, например, получать СМС-сообщения, запрещены. Исключение — ситуация, угрожающая жизни и здоровью учащихся или педагогов.Как подчеркивали в Минпросвещения, "мобильные устройства — только с разрешения учителя"."Учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок, если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест", — поясняла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению ("Справедливая Россия — За правду") Яна Лантратова.Все образовательные учреждения обязаны вывесить государственный флаг России — на флагштоке или в специальном держателе.В школу возвращаются уроки труда. Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) преобразуется в "Основы безопасности и защиты родины". В программу добавят изучение технологии беспилотников.Также школы смогут сами определять занятия по физкультуре. Например, лыжная подготовка — только там, где достаточно снега. В других регионах — легкая атлетика, гимнастика, плавание, спортивные игры.ТранспортФедеральный закон вводит единые требования к фото- и видеокамерам, которые фиксируют нарушения ПДД.Решение о размещении таких средств принимает владелец дороги, а также местные власти. Но надо согласовывать с ГИБДД.Скорректируют механизм штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Согласно изменениям в статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях, региональные власти получают право использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа.Так, в Москве для физических лиц сумма увеличится с полутора до трех тысяч рублей, юридических — с пяти до десяти тысяч. В Санкт-Петербурге для физлиц — те же три тысячи, а юрлицам — до 30 тысяч за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру.Обновили стандарт для автомобильных аптечек: нестерильные маски, медицинские перчатки, жгут, маска для сердечно-легочной реанимации, марлевый и эластичный бинт, лейкопластырь, ножницы хирургические и для перевязочного материала, спасательное одеяло, блокнот, маркер черного или синего цвета, инструкция для оказания первой помощи.Остальное — на собственное усмотрение. С 2023-го постоянно возить аптечку в машине не требуется.В такси с 1 сентября — обязательное страхование гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Оформляют физлицо или организация, на агрегаторы это не распространяется.Страховые выплаты за ущерб пассажирам — до двух миллионов рублей.Без ОСГОП — штраф. Индивидуальному предпринимателю или руководителю транспортной компании — до пятидесяти тысяч, юрлицу — от 500 тысяч до миллиона. Согласно закону о такси, перевозчику также могут приостановить или аннулировать разрешение на работу.

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https://realty.ria.ru/20240829/minstroy-1969156700.html

https://ria.ru/20240901/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20240901/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20240829/pitanie-1969094546.html

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общество, справки, россия, москва, санкт-петербург, госдума рф