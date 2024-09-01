https://ria.ru/20240901/realizatsija-1969835318.html

В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург

В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 01.09.2024

В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург

Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:35

2024-09-01T17:35

2024-09-01T17:35

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санкт-петербург

россия

москва

виталий савельев

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. "Мы сейчас проводили координационный совет. У нас много актуальных вопросов, которые требуют решения. И мы сегодня нашли совместные подходы... Хочу отметить, что проект Высокоскоростная магистраль, в котором задействован и город Санкт-Петербург, и Ленинградская область, это мегапроект, который является для нас одним из основных проектов сегодня в стране. Он полностью поддержан президентом России Владимиром Путиным. И я хочу сказать с удовлетворением, что пока все идет в графике. Я надеюсь, что мы с успехом также реализуем этот проект", - сказал он журналистам после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.

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технологии, санкт-петербург, россия, москва, виталий савельев, владимир путин, экономика