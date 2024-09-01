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В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 01.09.2024
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17:35 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/realizatsija-1969835318.html
В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург
В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 01.09.2024
В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург
Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:35
2024-09-01T17:35
технологии
санкт-петербург
россия
москва
виталий савельев
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. "Мы сейчас проводили координационный совет. У нас много актуальных вопросов, которые требуют решения. И мы сегодня нашли совместные подходы... Хочу отметить, что проект Высокоскоростная магистраль, в котором задействован и город Санкт-Петербург, и Ленинградская область, это мегапроект, который является для нас одним из основных проектов сегодня в стране. Он полностью поддержан президентом России Владимиром Путиным. И я хочу сказать с удовлетворением, что пока все идет в графике. Я надеюсь, что мы с успехом также реализуем этот проект", - сказал он журналистам после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
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технологии, санкт-петербург, россия, москва, виталий савельев, владимир путин, экономика
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Виталий Савельев, Владимир Путин, Экономика
В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург

Савельев: реализация проекта ВСМ Москва — Петербург идет по графику

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.
«
"Мы сейчас проводили координационный совет. У нас много актуальных вопросов, которые требуют решения. И мы сегодня нашли совместные подходы... Хочу отметить, что проект Высокоскоростная магистраль, в котором задействован и город Санкт-Петербург, и Ленинградская область, это мегапроект, который является для нас одним из основных проектов сегодня в стране. Он полностью поддержан президентом России Владимиром Путиным. И я хочу сказать с удовлетворением, что пока все идет в графике. Я надеюсь, что мы с успехом также реализуем этот проект", - сказал он журналистам после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Минтранс: поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить раз в 10-15 минут
15 февраля, 23:29
 
ТехнологииСанкт-ПетербургРоссияМоскваВиталий СавельевВладимир ПутинЭкономика
 
 
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