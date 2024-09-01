В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси
Генштаб ВС Ирана назвал причиной крушения вертолета с президентом Раиси туман
© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в итоговом отчете генерального штаба иранских ВС.
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"Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует агентство IRIB отчет генштаба ВС Ирана.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48