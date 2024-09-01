https://ria.ru/20240901/raisi-1969833268.html

В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси

В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 02.09.2024

В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси

Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-01T17:17

2024-09-01T17:17

2024-09-02T00:43

иран

ибрахим раиси

в мире

крушение вертолета президента ирана

азербайджан

россия

казем джалали

ильхам алиев

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ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в итоговом отчете генерального штаба иранских ВС."Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует агентство IRIB отчет генштаба ВС Ирана.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, ибрахим раиси, в мире, крушение вертолета президента ирана, азербайджан, россия, казем джалали, ильхам алиев