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В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 02.09.2024
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17:17 01.09.2024 (обновлено: 00:43 02.09.2024)
https://ria.ru/20240901/raisi-1969833268.html
В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси
В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 02.09.2024
В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси
Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-01T17:17
2024-09-02T00:43
иран
ибрахим раиси
в мире
крушение вертолета президента ирана
азербайджан
россия
казем джалали
ильхам алиев
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ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в итоговом отчете генерального штаба иранских ВС."Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует агентство IRIB отчет генштаба ВС Ирана.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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иран, ибрахим раиси, в мире, крушение вертолета президента ирана, азербайджан, россия, казем джалали, ильхам алиев
Иран, Ибрахим Раиси, В мире, Крушение вертолета президента Ирана, Азербайджан, Россия, Казем Джалали, Ильхам Алиев
В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси

Генштаб ВС Ирана назвал причиной крушения вертолета с президентом Раиси туман

© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в итоговом отчете генерального штаба иранских ВС.
«
"Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует агентство IRIB отчет генштаба ВС Ирана.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
ИранИбрахим РаисиВ миреКрушение вертолета президента ИранаАзербайджанРоссияКазем ДжалалиИльхам Алиев
 
 
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