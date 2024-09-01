https://ria.ru/20240901/radikal-1969851780.html
ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу
ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу - РИА Новости, 01.09.2024
ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому, в котором действовал радикал, совершивший теракт в районе Хеврона на территории Западного берега реки... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:39
2024-09-01T20:39
2024-09-01T20:39
в мире
хеврона
западный берег реки иордан
израиль
фатх
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому, в котором действовал радикал, совершивший теракт в районе Хеврона на территории Западного берега реки Иордан, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ. "После сообщения об уничтожении террориста, совершившего сегодня утром теракт на перекрестке Идна-Таркумия, силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля, основываясь на данных разведки, окружили дом в Хевроне, где действовал террорист и уничтожили радикала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе добавили, что рядом с телом радикала была обнаружена винтовка М-16. Согласно сообщению, ликвидированным террористом оказался Муханнад аль-Эасуд - 31-летний житель Западного берега, связанный с (боевого крыла палестинского движения - ред.) ФАТХ и ранее служивший в Палестинской президентской гвардии Палестинских сил национальной безопасности. Расследование теракта продолжается. Ранее в воскресенье на территории Западного берега реки Иордан в районе Хеврона произошел теракт. Неизвестный открыл огонь по машинам, в результате инцидента один гражданин Израиля получил тяжелые ранения, еще двое были в критическом состоянии. Позднее пресс-служба служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о гибели двух пострадавших и о критическом состоянии еще одного раненого.
https://ria.ru/20240901/sekretar-1969828661.html
https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html
хеврона
западный берег реки иордан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хеврона, западный берег реки иордан, израиль, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хеврона, Западный берег реки Иордан, Израиль, ФАТХ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу
ЦАХАЛ: ликвидирован радикал, совершивший теракт на Западном берегу в воскресенье