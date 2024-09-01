https://ria.ru/20240901/radikal-1969851780.html

ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу

ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу - РИА Новости, 01.09.2024

ЦАХАЛ ликвидировала радикала, совершившего теракт на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому, в котором действовал радикал, совершивший теракт в районе Хеврона на территории Западного берега реки... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:39

2024-09-01T20:39

2024-09-01T20:39

в мире

хеврона

западный берег реки иордан

израиль

фатх

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому, в котором действовал радикал, совершивший теракт в районе Хеврона на территории Западного берега реки Иордан, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ. "После сообщения об уничтожении террориста, совершившего сегодня утром теракт на перекрестке Идна-Таркумия, силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля, основываясь на данных разведки, окружили дом в Хевроне, где действовал террорист и уничтожили радикала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе добавили, что рядом с телом радикала была обнаружена винтовка М-16. Согласно сообщению, ликвидированным террористом оказался Муханнад аль-Эасуд - 31-летний житель Западного берега, связанный с (боевого крыла палестинского движения - ред.) ФАТХ и ранее служивший в Палестинской президентской гвардии Палестинских сил национальной безопасности. Расследование теракта продолжается. Ранее в воскресенье на территории Западного берега реки Иордан в районе Хеврона произошел теракт. Неизвестный открыл огонь по машинам, в результате инцидента один гражданин Израиля получил тяжелые ранения, еще двое были в критическом состоянии. Позднее пресс-служба служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о гибели двух пострадавших и о критическом состоянии еще одного раненого.

https://ria.ru/20240901/sekretar-1969828661.html

https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html

хеврона

западный берег реки иордан

израиль

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в мире, хеврона, западный берег реки иордан, израиль, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году