https://ria.ru/20240901/putin-1969813264.html

Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока

Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 01.09.2024

Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:37

2024-09-01T14:37

2024-09-01T14:37

политика

россия

дальний восток

монголия

владимир путин

павел зарубин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего Востока, глава государства также пообщается со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном", посетит Монголию и примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина. Также в графике президента на следующей неделе значится поездка ещё в один российский регион.

https://ria.ru/20240829/putin-1969194179.html

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дальний восток

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дальний восток, монголия, владимир путин, павел зарубин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)