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Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 01.09.2024
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14:37 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/putin-1969813264.html
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 01.09.2024
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:37
2024-09-01T14:37
политика
россия
дальний восток
монголия
владимир путин
павел зарубин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего Востока, глава государства также пообщается со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном", посетит Монголию и примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина. Также в графике президента на следующей неделе значится поездка ещё в один российский регион.
https://ria.ru/20240829/putin-1969194179.html
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политика, россия, дальний восток, монголия, владимир путин, павел зарубин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, Дальний Восток, Монголия, Владимир Путин, Павел Зарубин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока

Путин на неделе пообщается со школьниками и проведет встречу по Дальнему Востоку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего Востока, глава государства также пообщается со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном", посетит Монголию и примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.
Также в графике президента на следующей неделе значится поездка ещё в один российский регион.
Путин на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
29 августа, 12:38
 
ПолитикаРоссияДальний ВостокМонголияВладимир ПутинПавел ЗарубинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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