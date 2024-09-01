https://ria.ru/20240901/putin-1969813264.html
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 01.09.2024
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:37
2024-09-01T14:37
2024-09-01T14:37
политика
россия
дальний восток
монголия
владимир путин
павел зарубин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет на полях Восточного экономического форума, в котором примет участие, совещание по развитию Дальнего Востока, глава государства также пообщается со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном", посетит Монголию и примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина. Также в графике президента на следующей неделе значится поездка ещё в один российский регион.
https://ria.ru/20240829/putin-1969194179.html
россия
дальний восток
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дальний восток, монголия, владимир путин, павел зарубин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, Дальний Восток, Монголия, Владимир Путин, Павел Зарубин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Путин на неделе пообщается со школьниками и проведет встречу по Дальнему Востоку