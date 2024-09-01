https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html

Путин готовит путч по месту службы

Путин готовит путч по месту службы - РИА Новости, 01.09.2024

Путин готовит путч по месту службы

В то время как бывшая УССР окончательно погрузилась в пучины безумия и умудряется одновременно терять личный состав и территории, бывшая ГДР проявляет... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:07

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В то время как бывшая УССР окончательно погрузилась в пучины безумия и умудряется одновременно терять личный состав и территории, бывшая ГДР проявляет хладнокровие и осмотрительность, совершенно нехарактерные для наших бурных времен.Сегодня пройдут выборы в федеральных землях Тюрингия и Саксония, а 22 сентября потянутся выбирать политиков в ландтаг (местный парламент) жители Бранденбурга. По-простому выражаясь, голосовать собираются жители бывшей ГДР. И судя по данным опросов, они собираются подложить большую свинью своим соотечественникам из ФРГ."Альтернатива для Германии" планирует победить во всех трех землях, забрав себе около трети голосов. Третье место по всем раскладам остается за "Альянсом" не нуждающейся в представлении Сары Вагенкнехт. Около пяти процентов получит Левая партия. В сумме все эти ребята со сходной повесткой должны набрать больше половины голосов."Русский путч!" — заходятся в крике американцы и их немецкие подпевалы: "Призрак нацизма бродит по Германии", "Путин захватывает восток Германии"...Это иронично, конечно, что партии, выступающие за нормальные отношения с Россией, успешно работают именно там, где проходил службу подполковник разведки, ставший впоследствии президентом России. Но дело тут, конечно, не в Путине.Успех диссидентствующих партий в бывшей ГДР объясняется просто. Для начала — это месть восточных немцев западным, ведь после объединения страны все политические посты и структуры в ГДР были оккупированы выходцами из ФРГ. Всех местных политиков вышвырнули "вон из профессии". Кого-то посадили, кто-то уехал.С начала 90-х восточные земли управляются западными немцами, и вот наконец местным это надоело. В "Альтернативе для Германии" множество уроженцев ГДР, а красавица-комсомолка Сара Вагенкнехт родилась в сердце восточных земель — Йене, училась в Восточном Берлине.Голосуя за своих, восточные немцы подчеркивают ту культурную пропасть, которая до сих пор зияет между восточной и западной частями Германии. Запад — в основном про деньги. Восток — это родина утонченной немецкой культуры, ее великой литературы, изящного стиля жизни, божественной музыки и гениальной философии. Именно за это англосаксы так остервенело бомбили Дрезден и Лейпциг — они пытались уничтожить самую суть немецкой духовности.Эта часть Германии была легко и успешно денацифицирована нашими после Второй мировой войны, потому что народ здесь реально отличается от жителей Запада. Здесь множество славян, здесь проживают пруссы, к которым возводил свой род Иван Грозный. В общем и целом здесь наши люди — любой человек, путешествовавший по Германии, чувствовал эту неубиваемую разницу менталитетов.Голосуя против западногерманских партий, экс-гэдээровцы отчетливо высказываются и против гегемонии американской повесточки, которая заполонила все и приобрела совершенно чудовищные черты. Тридцать лет назад местные жители совершили ту же ошибку, что и русские, и украинцы, и все постсоветские народы: возмечтали о "кружевных трусах" и ста сортах колбасы.Но они никогда не думали, что в нагрузку к трусам пойдут полчища мигрантов, навязывание половых извращений, террор коронавирусных локдаунов, а теперь еще и необходимость воевать против России. По всем этим пунктам восточные немцы имеют свое мнение, оно как небо от земли отличается от того, что навязывает западная пропаганда, и это мнение они собираются отстаивать на выборах.Даже сейчас восточные земли упорно защищают свое право на самостоятельное развитие. Здесь минимальный процент мигрантов в отношении к населению. Жалуются на недружественное отношение к ним извращенцы, протаскивающие в школы и университеты ЛГБТ*-повестку и агитирующие за трансгендеров. Вообще, и ЛГБТ*-активисты, и мигранты не особо стремятся в восточные земли, понимая, что народные массы им там не рады.Все партии, идущие к своей революционной победе, требуют прекращения поставок оружия на Украину, дистанцирования от агрессивной политики НАТО и заключения мира с учетом интересов России.То есть мы видим, как в Восточной Германии разворачивается движение за независимость — против США, против НАТО и против американских вассалов, рассевшихся на вершинах германской власти.Трудно представить, с какой бешеной ненавистью обрушивается на этих политических диссидентов западная пропаганда. "Нацисты", "экстремисты" — влиятельных немецких политиков пытаются топить примерно так же, как Дональда Трампа. А ведь еще есть угрозы и попытки реальных расправ — все эти случаи технично "забывают" в СМИ, однако хорошо видно, что лидеры той же "Альтернативы для Германии" ходят буквально по лезвию ножа.Часто говорят, что пророссийские симпатии европейских партий чисто ситуативны. Однако, во-первых, нам в моменте нужны любые союзники, просто глупо ими разбрасываться. Во-вторых, чего уж таить, нам выгоден сам разброд и шатание на внутриполитическом поле в недружественных странах. Потерявшие берега руководители должны увидеть, что на самом деле думают о них народные массы. А чем ожесточеннее идет схватка между проамериканскими и антиамериканскими партиями, тем меньше свободы маневра остается у лидеров. Хотите загнать всех в диктатуру? Получите бунты на улицах.И наконец, праздник непослушания восточных немцев — отличный пример для граждан других европейских стран, раздраженных опасной политикой своего руководства. Тренд на продвижение местных политиков, приверженных национальным ценностям, а не американской повесточке, только набирает силу.Единоличная гегемония США на Европейском континенте окончена. Сегодня Европу тянут в разные стороны Вашингтон, Москва, Пекин. Хорошо видно, как отдельные регионы пытаются уйти под зонтик то одного, то другого сильного покровителя. Вопрос, не порвется ли от этих усилий лоскутное одеяло под названием Евросоюз.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

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https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

в мире, германия, россия, сша, иван грозный, сара вагенкнехт, нато, дональд трамп, аналитика