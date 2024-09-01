https://ria.ru/20240901/ptiche-1969795454.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:05
2024-09-01T12:05
2024-09-01T14:44
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы Центральной группировки также продолжили наступление в глубину обороны противника."В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Кроме того, бойцы "Юга" поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка в ДНР и отразили две контратаки штурмовиков теробороны.Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.Также уничтожено три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Бойцы Центральной группировки также продолжили наступление в глубину обороны противника.
"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.
Выемка (Артемовское направление) — находится на железной дороге Артемовск — Северск. После освобождения села открывается прямой путь к Северску. Занятие последнего позволит выйти с фланга к Славянско-Краматорской агломерации — главному "бастиону" ВСУ в Донбассе.
Кроме того, бойцы "Юга" поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка в ДНР и отразили две контратаки штурмовиков теробороны.
Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
Также уничтожено три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.
ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.