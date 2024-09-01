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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024
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12:05 01.09.2024 (обновлено: 14:44 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ptiche-1969795454.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:05
2024-09-01T14:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Бойцы Центральной группировки также продолжили наступление в глубину обороны противника."В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Кроме того, бойцы "Юга" поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка в ДНР и отразили две контратаки штурмовиков теробороны.Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.Также уничтожено три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Птичье в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Птичье в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Птичье в ДНР
Бойцы Центральной группировки также продолжили наступление в глубину обороны противника.
"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.

Выемка (Артемовское направление) — находится на железной дороге Артемовск — Северск. После освобождения села открывается прямой путь к Северску. Занятие последнего позволит выйти с фланга к Славянско-Краматорской агломерации — главному "бастиону" ВСУ в Донбассе.

© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила поселок Выемка в ДНР
Южная группировка войск освободила поселок Выемка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила поселок Выемка в ДНР
Кроме того, бойцы "Юга" поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка в ДНР и отразили две контратаки штурмовиков теробороны.
Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Также уничтожено три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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