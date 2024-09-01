https://ria.ru/20240901/ptiche-1969795454.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:05

2024-09-01T12:05

2024-09-01T14:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы Центральной группировки также продолжили наступление в глубину обороны противника."В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Кроме того, бойцы "Юга" поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка в ДНР и отразили две контратаки штурмовиков теробороны.Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.Также уничтожено три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность