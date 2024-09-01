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В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера
В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера - РИА Новости, 01.09.2024
В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера
Краснодарская полиция начала проверку женщины, которая жестоко обращалась со своим псом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:41
2024-09-01T15:41
2024-09-01T16:01
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СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Краснодарская полиция начала проверку женщины, которая жестоко обращалась со своим псом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. "На основании поступившего в полицию города Краснодара заявления о возможном факте жестокого обращения с собакой со стороны ее владелицы в настоящее время проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", — говорится в Telegram-канале ведомства.Личность женщины и другие обстоятельства инцидента устанавливаются.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина пытается задушить собственного бультерьера, якобы олицетворяющего людей другой национальности. Как утверждает автор публикации, это происходило в краснодарской квартире.
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край
В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера
В Краснодаре проверяют женщину, пытавшуюся задушить пса на межнациональной почве