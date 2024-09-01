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В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера

В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера - РИА Новости, 01.09.2024

В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера

Краснодарская полиция начала проверку женщины, которая жестоко обращалась со своим псом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:41

2024-09-01T15:41

2024-09-01T16:01

происшествия

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россия

краснодарский край

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СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Краснодарская полиция начала проверку женщины, которая жестоко обращалась со своим псом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. "На основании поступившего в полицию города Краснодара заявления о возможном факте жестокого обращения с собакой со стороны ее владелицы в настоящее время проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", — говорится в Telegram-канале ведомства.Личность женщины и другие обстоятельства инцидента устанавливаются.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина пытается задушить собственного бультерьера, якобы олицетворяющего людей другой национальности. Как утверждает автор публикации, это происходило в краснодарской квартире.

https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html

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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край