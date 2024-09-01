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Число участников протестов в Израиле достигло 700 тысяч человек
Число участников протестов в Израиле достигло 700 тысяч человек - РИА Новости, 01.09.2024
Число участников протестов в Израиле достигло 700 тысяч человек
Число участников протестов в Израиле с требованием заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигло 700 тысяч человек, в Тель-Авиве в протестах... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:45
2024-09-01T23:45
2024-09-01T23:45
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число участников протестов в Израиле с требованием заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигло 700 тысяч человек, в Тель-Авиве в протестах приняли участие 550 тысяч человек, сообщил портал Ynet со ссылкой на организаторов протестов. В субботу десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива и других городов на акции протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. По данным организаторов, в Тель-Авиве на улицах собрались порядка 300 тысяч человек, а по всей стране единовременно митинговали около полумиллиона израильтян. "Семьсот тысяч человек участвовали в протестах по всей стране в воскресенье вечером, и число участников на основной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве составляет 550 тысяч", - сообщает портал Ynet со ссылкой на организаторов протестов. Ранее местная полицейская пресс-служба сообщила, что тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа, активисты заблокировали центральное шоссе города и вступают в перепалки с полицией, которая задерживает нарушителей правопорядка. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html
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Протест в Тель-Авиве с требованием заключить сделку для освобождения заложников из сектора Газа
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта в районе проведения акции перекрыто.
2024-09-01T23:45
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РИА Новости
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в мире, тель-авив, израиль, рафах (провинция), александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Рафах (провинция), Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число участников протестов в Израиле достигло 700 тысяч человек
Ynet: число участников протестов в Израиле достигло 700 тысяч человек