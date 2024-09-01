Рейтинг@Mail.ru
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 01.09.2024 (обновлено: 20:50 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/protesty-1969852287.html
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 01.09.2024
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:47
2024-09-01T20:50
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969852535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a9362f398d0b63e5b7691ab13733c12.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Люди со всего города стекаются к комплексу правительственных зданий в центральном районе, где, в частности, расположен штаб минобороны. Практически на каждом перекрестке демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта перекрыто в районе проведения акции. Такого массового скопления людей в Израиле не наблюдалось со времен общенациональных протестов против судебной реформы в 2023 году, когда единовременно по стране митинговало до полумиллиона человек. С завтрашнего дня всеобщая федерация трудящихся Израиля в знак солидарности с семьями заложников объявила общенациональную забастовку. Будут закрыты аэропорт, госучреждения, детские сады, частично - школы и поликлиники. К забастовке присоединились сотни компаний из частного сектора. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая считающихся погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html
https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html
израиль
рафах (провинция)
россия
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протест в Тель-Авиве с требованием заключить сделку для освобождения заложников из сектора Газа
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта в районе проведения акции перекрыто.
2024-09-01T20:47
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969852535_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9c4fe44d9238112a09d39984d394dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива, требуя сделки по заложникам

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов.
Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену.
Люди со всего города стекаются к комплексу правительственных зданий в центральном районе, где, в частности, расположен штаб минобороны.
Практически на каждом перекрестке демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта перекрыто в районе проведения акции.
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
Вчера, 14:29
Такого массового скопления людей в Израиле не наблюдалось со времен общенациональных протестов против судебной реформы в 2023 году, когда единовременно по стране митинговало до полумиллиона человек.
С завтрашнего дня всеобщая федерация трудящихся Израиля в знак солидарности с семьями заложников объявила общенациональную забастовку. Будут закрыты аэропорт, госучреждения, детские сады, частично - школы и поликлиники. К забастовке присоединились сотни компаний из частного сектора.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая считающихся погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе
Вчера, 13:57
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала