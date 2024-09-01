https://ria.ru/20240901/protesty-1969852287.html

Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве

Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 01.09.2024

Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:47

2024-09-01T20:47

2024-09-01T20:50

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

александр лобанов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Люди со всего города стекаются к комплексу правительственных зданий в центральном районе, где, в частности, расположен штаб минобороны. Практически на каждом перекрестке демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта перекрыто в районе проведения акции. Такого массового скопления людей в Израиле не наблюдалось со времен общенациональных протестов против судебной реформы в 2023 году, когда единовременно по стране митинговало до полумиллиона человек. С завтрашнего дня всеобщая федерация трудящихся Израиля в знак солидарности с семьями заложников объявила общенациональную забастовку. Будут закрыты аэропорт, госучреждения, детские сады, частично - школы и поликлиники. К забастовке присоединились сотни компаний из частного сектора. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая считающихся погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html

https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html

израиль

рафах (провинция)

россия

тель-авив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест в Тель-Авиве с требованием заключить сделку для освобождения заложников из сектора Газа Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта в районе проведения акции перекрыто. 2024-09-01T20:47 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив