https://ria.ru/20240901/protesty-1969852287.html
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 01.09.2024
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:47
2024-09-01T20:47
2024-09-01T20:50
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Люди со всего города стекаются к комплексу правительственных зданий в центральном районе, где, в частности, расположен штаб минобороны. Практически на каждом перекрестке демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта перекрыто в районе проведения акции. Такого массового скопления людей в Израиле не наблюдалось со времен общенациональных протестов против судебной реформы в 2023 году, когда единовременно по стране митинговало до полумиллиона человек. С завтрашнего дня всеобщая федерация трудящихся Израиля в знак солидарности с семьями заложников объявила общенациональную забастовку. Будут закрыты аэропорт, госучреждения, детские сады, частично - школы и поликлиники. К забастовке присоединились сотни компаний из частного сектора. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая считающихся погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html
https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html
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рафах (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969852535_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9c4fe44d9238112a09d39984d394dcd.jpg
Протест в Тель-Авиве с требованием заключить сделку для освобождения заложников из сектора Газа
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта в районе проведения акции перекрыто.
2024-09-01T20:47
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив
Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста в Тель-Авиве
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива, требуя сделки по заложникам
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах
на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России
- 32-летний Александр Лобанов
, а также один гражданин США
- 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС
.
Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов.
Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену.
Люди со всего города стекаются к комплексу правительственных зданий в центральном районе, где, в частности, расположен штаб минобороны.
Практически на каждом перекрестке демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта перекрыто в районе проведения акции.
Такого массового скопления людей в Израиле
не наблюдалось со времен общенациональных протестов против судебной реформы в 2023 году, когда единовременно по стране митинговало до полумиллиона человек.
С завтрашнего дня всеобщая федерация трудящихся Израиля в знак солидарности с семьями заложников объявила общенациональную забастовку. Будут закрыты аэропорт, госучреждения, детские сады, частично - школы и поликлиники. К забастовке присоединились сотни компаний из частного сектора.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая считающихся погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.