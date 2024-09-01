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В Германии выступили против возобновления воинского призыва
В Германии выступили против возобновления воинского призыва - РИА Новости, 01.09.2024
В Германии выступили против возобновления воинского призыва
Немецкая партия "Левые" по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны выступила против милитаризации немецкого общества и возможного возобновления в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:03
2024-09-01T15:03
2024-09-01T15:03
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Немецкая партия "Левые" по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны выступила против милитаризации немецкого общества и возможного возобновления в стране воинского призыва. "Войны всегда начинаются с милитаризации и вооружения. Сегодня мы вновь наблюдаем нормализацию вооружения и войны, в то время как в стране тлеет социальный кризис. Мы говорим НЕТ вооружению, восстановлению обязательной военной службы и милитаризации нашего общества. За дипломатию и политику разрядки!" - говорится на странице партии в социальной сети Х. В заявлении также говорится, что годовщина начала Второй мировой войны должна служить напоминанием о том, что война больше никогда не должна прийти на немецкую землю. 1 сентября 1939 года армия нацистской Германии вторглась в Польшу, после чего Германии объявили войну Великобритания и Франция, что ознаменовало начало Второй мировой войны.
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в мире, германия, польша, великобритания
В мире, Германия, Польша, Великобритания
В Германии выступили против возобновления воинского призыва
Немецкая партия "Левые" выступила против милитаризации ФРГ и воинского призыва