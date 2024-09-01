https://ria.ru/20240901/predpriyatiya-1969849437.html

Два предприятия повреждены в Сумах после взрывов

Два предприятия повреждены в Сумах после взрывов - РИА Новости, 01.09.2024

Два предприятия повреждены в Сумах после взрывов

Два предприятия повреждены в городе Сумы на севере Украины после взрывов, заявили в прокуратуре Сумской области. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:18

2024-09-01T20:18

2024-09-01T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Два предприятия повреждены в городе Сумы на севере Украины после взрывов, заявили в прокуратуре Сумской области. Ранее в воскресенье агентство РБК-Украина сообщило о серии взрывов в городе Сумы на фоне воздушной тревоги. "Повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение… Также поврежден цех одного из местных заводов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

сумы

россия

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в мире, сумы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины