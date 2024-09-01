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Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили - РИА Новости, 01.09.2024
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08:35 01.09.2024 (обновлено: 10:27 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969775764.html
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили - РИА Новости, 01.09.2024
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили
Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:35
2024-09-01T10:27
капотня
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго", - сказал собеседник агентства.
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капотня, происшествия
Капотня, Происшествия
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили

Номер сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили с пятого до второго

© СоцсетиПадение украинского БПЛА на НПЗ в Капотне
Падение украинского БПЛА на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Соцсети
Падение украинского БПЛА на НПЗ в Капотне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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