https://ria.ru/20240901/pozhar-1969775764.html
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили - РИА Новости, 01.09.2024
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили
Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:35
2024-09-01T08:35
2024-09-01T10:27
капотня
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969770529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капотня, происшествия
Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили
Номер сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили с пятого до второго
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго", - сказал собеседник агентства.