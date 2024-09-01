https://ria.ru/20240901/pozhar-1969775764.html

Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили

Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили - РИА Новости, 01.09.2024

Уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили

Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:35

2024-09-01T08:35

2024-09-01T10:27

капотня

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки ударного беспилотника понизили с пятого до второго, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240901/pozhar-1969770529.html

капотня

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

капотня, происшествия