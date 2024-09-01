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К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения
К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения - РИА Новости, 01.09.2024
К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения
Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:23
2024-09-01T08:23
2024-09-01T08:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На место пожара по пятому номеру сложности направлены дополнительные дежурные подразделения спасателей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240901/sobyanin-1969773242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения
Для тушения пожара на Московском НПЗ направили дополнительные силы спасателей