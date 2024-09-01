https://ria.ru/20240901/pozhar-1969774376.html

К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения

К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения - РИА Новости, 01.09.2024

К тушению пожара на МНПЗ привлекли дополнительные подразделения

Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:23

2024-09-01T08:23

2024-09-01T08:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На место пожара по пятому номеру сложности направлены дополнительные дежурные подразделения спасателей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240901/sobyanin-1969773242.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва