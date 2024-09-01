https://ria.ru/20240901/pozhar-1969770529.html

В результате атаки БПЛА в районе Конаково вспыхнул пожар

В результате атаки БПЛА в районе Конаково вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.09.2024

В результате атаки БПЛА в районе Конаково вспыхнул пожар

Возгорание, произошедшее в результате атаки беспилотников на Конаковский округ Тверской области, локализовано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:30

2024-09-01T07:30

2024-09-01T07:34

происшествия

конаково

игорь руденя

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание, произошедшее в результате атаки беспилотников на Конаковский округ Тверской области, локализовано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю."Губернатор Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания в результате атаки БПЛА на Конаковский округ Тверской области. В общей сложности в районе Конаково системой ПВО сбиты пять беспилотников. Пострадавших нет. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html

конаково

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2024

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происшествия, конаково, игорь руденя