https://ria.ru/20240901/potrebkredity-1969755671.html

Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов

Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов - РИА Новости, 01.09.2024

Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов

ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов банками, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:45

2024-09-01T00:45

2024-09-01T00:45

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969268529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90a809c92fd6b3111171ddf216360de7.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов банками, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, соответствующее решение совета директоров регулятора начинает действовать с 1 сентября. Согласно решению совета директоров Банка России, с этой даты повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита (ПСК), за исключением наименее рискованных кредитов. ЦБ пояснял принятие такого решения в июне тем, что такая мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков. Тогда же он отмечал, что принятые меры позволят ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала банков, который составил на 1 июня 4,3% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов - 0,6 триллиона рублей. Так, например, при полной стоимости кредита более 40% годовых надбавка вне зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика повысится с 5 до 6. Кроме того, устанавливаются надбавки по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 0 до 25% и показателем долговой нагрузки заемщика от 0 до 50%. В частности, надбавка 0,2 устанавливается для кредитов с ПСК 10-15% годовых и показателем долговой нагрузки заемщика 30-40%, а также для кредитов с ПСК от 0 до 10% при показателе долговой нагрузки заемщика от 40 до 50%. Для кредитов с ПСК от 20 до 25% годовых для заемщиков с показателем долговой нагрузки 40-50% надбавка составит 1,4.

https://realty.ria.ru/20240425/sberbank-1942102821.html

https://ria.ru/20240817/moshenniki-1966718576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, ипотека