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Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов - РИА Новости, 01.09.2024
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00:45 01.09.2024
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Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов
Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов - РИА Новости, 01.09.2024
Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов
ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов банками, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:45
2024-09-01T00:45
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов банками, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, соответствующее решение совета директоров регулятора начинает действовать с 1 сентября. Согласно решению совета директоров Банка России, с этой даты повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита (ПСК), за исключением наименее рискованных кредитов. ЦБ пояснял принятие такого решения в июне тем, что такая мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков. Тогда же он отмечал, что принятые меры позволят ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала банков, который составил на 1 июня 4,3% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов - 0,6 триллиона рублей. Так, например, при полной стоимости кредита более 40% годовых надбавка вне зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика повысится с 5 до 6. Кроме того, устанавливаются надбавки по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 0 до 25% и показателем долговой нагрузки заемщика от 0 до 50%. В частности, надбавка 0,2 устанавливается для кредитов с ПСК 10-15% годовых и показателем долговой нагрузки заемщика 30-40%, а также для кредитов с ПСК от 0 до 10% при показателе долговой нагрузки заемщика от 40 до 50%. Для кредитов с ПСК от 20 до 25% годовых для заемщиков с показателем долговой нагрузки 40-50% надбавка составит 1,4.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, ипотека
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Ипотека
Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов

ЦБ с 1 сентября ужесточает регулирование выдачи банками потребительских кредитов

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Григорий Сысоев
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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ЦБ РФ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов банками, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, соответствующее решение совета директоров регулятора начинает действовать с 1 сентября.
Согласно решению совета директоров Банка России, с этой даты повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита (ПСК), за исключением наименее рискованных кредитов.
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ЦБ пояснял принятие такого решения в июне тем, что такая мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков. Тогда же он отмечал, что принятые меры позволят ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала банков, который составил на 1 июня 4,3% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов - 0,6 триллиона рублей.
Так, например, при полной стоимости кредита более 40% годовых надбавка вне зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика повысится с 5 до 6.
Кроме того, устанавливаются надбавки по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 0 до 25% и показателем долговой нагрузки заемщика от 0 до 50%. В частности, надбавка 0,2 устанавливается для кредитов с ПСК 10-15% годовых и показателем долговой нагрузки заемщика 30-40%, а также для кредитов с ПСК от 0 до 10% при показателе долговой нагрузки заемщика от 40 до 50%. Для кредитов с ПСК от 20 до 25% годовых для заемщиков с показателем долговой нагрузки 40-50% надбавка составит 1,4.
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