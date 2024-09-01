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Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 01.09.2024 (обновлено: 21:37 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/postradavshie-1969856145.html
Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - РИА Новости, 01.09.2024
Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Семь мирных жителей, включая пятерых детей, пострадали при детонации взрывоопасного предмета в поселке Старомихайловка Донецка и при обстреле Горловки со... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:23
2024-09-01T21:37
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
вооруженные силы украины
горловка
денис пушилин
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая пятерых детей, пострадали при детонации взрывоопасного предмета в поселке Старомихайловка Донецка и при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения. и два мальчика-подростка 2010 года рождения... В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина 1991 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По данным главы региона, один ребенок находится в тяжелом состоянии, у четверых наблюдается состояние средней степени тяжести.Пушилин добавил, что в результате обстрела ВСУ были повреждены восемь зданий в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.
https://ria.ru/20240901/kombat-1969830287.html
донецк
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донецк, кировский район, вооруженные силы украины, горловка, денис пушилин, старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Горловка, Денис Пушилин, Старомихайловка
Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Семь мирных жителей пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОбстрел в Донецке
Обстрел в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обстрел в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая пятерых детей, пострадали при детонации взрывоопасного предмета в поселке Старомихайловка Донецка и при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения. и два мальчика-подростка 2010 года рождения... В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина 1991 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, один ребенок находится в тяжелом состоянии, у четверых наблюдается состояние средней степени тяжести.
Пушилин добавил, что в результате обстрела ВСУ были повреждены восемь зданий в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районВооруженные силы УкраиныГорловкаДенис ПушилинСтаромихайловка
 
 
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