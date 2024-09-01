https://ria.ru/20240901/postradavshie-1969856145.html

Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - РИА Новости, 01.09.2024

Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Семь мирных жителей, включая пятерых детей, пострадали при детонации взрывоопасного предмета в поселке Старомихайловка Донецка и при обстреле Горловки со... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:23

2024-09-01T21:23

2024-09-01T21:37

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

вооруженные силы украины

горловка

денис пушилин

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая пятерых детей, пострадали при детонации взрывоопасного предмета в поселке Старомихайловка Донецка и при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения. и два мальчика-подростка 2010 года рождения... В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина 1991 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По данным главы региона, один ребенок находится в тяжелом состоянии, у четверых наблюдается состояние средней степени тяжести.Пушилин добавил, что в результате обстрела ВСУ были повреждены восемь зданий в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

https://ria.ru/20240901/kombat-1969830287.html

донецк

кировский район

горловка

старомихайловка

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донецк, кировский район, вооруженные силы украины, горловка, денис пушилин, старомихайловка