https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html

Туск пообещал укрепить НАТО и оборону Европы

Туск пообещал укрепить НАТО и оборону Европы - РИА Новости, 01.09.2024

Туск пообещал укрепить НАТО и оборону Европы

Польша больше никогда не должна оказаться в ситуации, когда ей придется самостоятельно защищать свою страну, поэтому следует укреплять НАТО и оборонные... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:37

2024-09-01T07:37

2024-09-01T07:37

дональд туск

владимир путин

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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польша больше никогда не должна оказаться в ситуации, когда ей придется самостоятельно защищать свою страну, поэтому следует укреплять НАТО и оборонные возможности Европы, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны. Польский премьер указал, что Польша больше никогда не должна оказаться в одиночестве в деле обороны. "Мы будем последовательно строить Североатлантический альянс, объединять Европу, в том числе в целях обороны - обороны Польши и нашей цивилизации", - отметил он. По его словам, вспоминая прошлое, нужно думать и о будущем, "чтобы уже никогда не нужно было ставить памятники жертвам, чтобы Польша всегда побеждала". "Мы сегодня строим самую современную армию в Европе. Польша активно инвестирует в свои оборонные возможности", - напомнил Туск, подчеркнув, что для безопасности, наряду с патриотизмом и героизмом, республике нужна современная, сильная, хорошо организованная армия. "Сегодня на Вестерплатте должны прозвучать слова предостережения и призыва в адрес всех в Европе и мире, в адрес наших союзников. Не достаточно говорить о единении и склонить головы, ощущая вину за нападение на Польшу и начало Второй мировой войны. Сегодня главный показатель понимания тех уроков – полная готовность к обороне и организации всего западного мира, Европы, НАТО к защите от агрессии на полях битв Украины", - добавил Туск. Первого сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек. Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Советские военные оказали огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.

https://ria.ru/20240828/nato-1968922622.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959309182.html

https://ria.ru/20240708/proekt-1958368733.html

https://ria.ru/20240815/nato-1966292837.html

польша

россия

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дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, польша, россия, европа