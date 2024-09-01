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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели - РИА Новости, 01.09.2024
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13:45 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pogoda-1969808262.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели - РИА Новости, 01.09.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 28 градусов в первой половине недели и до плюс 25 к концу недели ожидается в Москве, рассказал... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:45
2024-09-01T13:45
москва
россия
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 28 градусов в первой половине недели и до плюс 25 к концу недели ожидается в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду на протяжении предстоящей недели в центральных областях европейской России в целом, и в столичном регионе в частности будут формировать антициклоны. Первый из них более теплый, он окажет свое воздействие на погоду региона в первой половине недели. В понедельник, вторник и среду в Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха плюс 25 – плюс 28 градусов днем и плюс 12 – плюс 16 в ночные часы", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что в четверг произойдет смена антициклонов, однако она произойдет без пришествия дождей. "Второй антициклон будет более прохладный, он придет с севера. Его влияние растянется до конца недели. Поэтому по-прежнему в регионе переменная облачность и вновь без осадков, но станет прохладнее. В четверг и пятницу днем в столичном регионе плюс 21 – плюс 25 градусов, по ночам от плюс 7 до плюс 11", – добавил Леус.
https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html
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москва, россия, михаил леус, погода
Москва, Россия, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

Синоптик Леус: в Москве к концу недели станет прохладнее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 28 градусов в первой половине недели и до плюс 25 к концу недели ожидается в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду на протяжении предстоящей недели в центральных областях европейской России в целом, и в столичном регионе в частности будут формировать антициклоны. Первый из них более теплый, он окажет свое воздействие на погоду региона в первой половине недели. В понедельник, вторник и среду в Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха плюс 25 – плюс 28 градусов днем и плюс 12 – плюс 16 в ночные часы", – рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что в четверг произойдет смена антициклонов, однако она произойдет без пришествия дождей.
"Второй антициклон будет более прохладный, он придет с севера. Его влияние растянется до конца недели. Поэтому по-прежнему в регионе переменная облачность и вновь без осадков, но станет прохладнее. В четверг и пятницу днем в столичном регионе плюс 21 – плюс 25 градусов, по ночам от плюс 7 до плюс 11", – добавил Леус.
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