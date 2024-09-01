https://ria.ru/20240901/podpole-1969774241.html

В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье

В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье - РИА Новости, 01.09.2024

В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье

Расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ поражены в районе Сум, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:20

2024-09-01T08:20

2024-09-01T08:33

специальная военная операция на украине

безопасность

сумы

вооруженные силы украины

курская область

сумская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ поражены в районе Сум, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы "Динамо"... Там производится доукомплектование подразделений и лечение раненых с ранениями средней и легкой тяжести. Буквально на днях туда завезли около трехсот голов бандеровцев... Второй прилет был в 23.15 (совпадает с мск -ред.) в направлении аэропорта "Сумы"... С аэропорта запускаются БПЛА с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа. Складируют их в ангаре на территории аэропорта... Был нанесен шикарный удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект. Техника двигалась к границе с Курской областью. Смешные бандеровцы рассказывают, что это были обычные зерновозы... после удара в сторону прилета отправилось более десятка "скорых". А "зерновозы" детонировали до шести утра", - заявил собеседник агентства.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

сумы

курская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сумы, вооруженные силы украины, курская область, сумская область, сергей лебедев