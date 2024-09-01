В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье
Подполье: в районе Сум поразили расположение ВСУ и место запуска дронов
© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ поражены в районе Сум, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы "Динамо"... Там производится доукомплектование подразделений и лечение раненых с ранениями средней и легкой тяжести. Буквально на днях туда завезли около трехсот голов бандеровцев... Второй прилет был в 23.15 (совпадает с мск -ред.) в направлении аэропорта "Сумы"... С аэропорта запускаются БПЛА с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа. Складируют их в ангаре на территории аэропорта... Был нанесен шикарный удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект. Техника двигалась к границе с Курской областью. Смешные бандеровцы рассказывают, что это были обычные зерновозы... после удара в сторону прилета отправилось более десятка "скорых". А "зерновозы" детонировали до шести утра", - заявил собеседник агентства.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.