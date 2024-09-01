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В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 01.09.2024 (обновлено: 08:33 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/podpole-1969774241.html
В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье
В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье
Расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ поражены в районе Сум, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:20
2024-09-01T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
сумы
вооруженные силы украины
курская область
сумская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ поражены в районе Сум, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы "Динамо"... Там производится доукомплектование подразделений и лечение раненых с ранениями средней и легкой тяжести. Буквально на днях туда завезли около трехсот голов бандеровцев... Второй прилет был в 23.15 (совпадает с мск -ред.) в направлении аэропорта "Сумы"... С аэропорта запускаются БПЛА с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа. Складируют их в ангаре на территории аэропорта... Был нанесен шикарный удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект. Техника двигалась к границе с Курской областью. Смешные бандеровцы рассказывают, что это были обычные зерновозы... после удара в сторону прилета отправилось более десятка "скорых". А "зерновозы" детонировали до шести утра", - заявил собеседник агентства.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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сумы
курская область
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безопасность, сумы, вооруженные силы украины, курская область, сумская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумы, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сумская область, Сергей Лебедев
В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье

Подполье: в районе Сум поразили расположение ВСУ и место запуска дронов

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ поражены в районе Сум, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы "Динамо"... Там производится доукомплектование подразделений и лечение раненых с ранениями средней и легкой тяжести. Буквально на днях туда завезли около трехсот голов бандеровцев... Второй прилет был в 23.15 (совпадает с мск -ред.) в направлении аэропорта "Сумы"... С аэропорта запускаются БПЛА с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа. Складируют их в ангаре на территории аэропорта... Был нанесен шикарный удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект. Техника двигалась к границе с Курской областью. Смешные бандеровцы рассказывают, что это были обычные зерновозы... после удара в сторону прилета отправилось более десятка "скорых". А "зерновозы" детонировали до шести утра", - заявил собеседник агентства.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
Вчера, 08:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумыВооруженные силы УкраиныКурская областьСумская областьСергей Лебедев
 
 
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