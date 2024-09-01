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Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:59 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/podozrevaemye-1969766038.html
Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области
Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024
Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области
В Харьковской области установлены два офицера из Франции и сорокалетний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T04:59
2024-09-01T04:59
специальная военная операция на украине
в мире
франция
харьковская область
дания
виталий ганчев
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. В Харьковской области установлены два офицера из Франции и сорокалетний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мне сегодня из центра фиксации преступлений сообщили, что установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. Это граждане Франции. Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин. Это то, что нам уже известно на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что правоохранительные органы будут устанавливать их местонахождение и передавать материалы следствию.
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франция
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в мире, франция, харьковская область, дания, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Харьковская область, Дания, Виталий Ганчев
Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области

Наемников из Франции и Дании заподозрили в преступлениях в Харьковской области

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. В Харьковской области установлены два офицера из Франции и сорокалетний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мне сегодня из центра фиксации преступлений сообщили, что установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. Это граждане Франции. Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин. Это то, что нам уже известно на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства.
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Также он отметил, что правоохранительные органы будут устанавливать их местонахождение и передавать материалы следствию.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияХарьковская областьДанияВиталий Ганчев
 
 
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