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В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки - РИА Новости, 02.09.2024
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18:15 01.09.2024 (обновлено: 16:25 02.09.2024)
https://ria.ru/20240901/podarki-1970027057.html
В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки
В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки - РИА Новости, 02.09.2024
В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки
Детям погибших участников специальной военной операции, идущим в этом году в первый класс, в Тюмени вручили в День знаний рюкзаки с канцелярскими и другими... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-01T18:15
2024-09-02T16:25
общество
тюменская область
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Детям погибших участников специальной военной операции, идущим в этом году в первый класс, в Тюмени вручили в День знаний рюкзаки с канцелярскими и другими школьными принадлежностями. "Герой России Рустам Сайфуллин в День знаний вручил подарки детям участников СВО из Тюменской области... В благотворительном событии приняли участие более 20 детей из разных муниципалитетов Тюменской области, которые уже завтра, 2 сентября, впервые сядут за школьные парты", - указано в сообщении сообщает информационного центра правительства Тюменской области. Рустам Сайфуллин отметил, что поздравления, наставления и подарки перед учебным годом получили дети погибших участников специальной военной операции. Вручение подарков и праздник в честь Дня знаний для детей провели в филиале фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области при поддержке тюменских предпринимателей. Заместитель руководителя филиала Анастасия Левинова пояснила, что дети получили рюкзаки, канцелярские принадлежности и другие предметы, которые им пригодятся не только в первом классе.
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общество, тюменская область, тюмень, россия
Общество, Тюменская область, Тюмень, Россия
В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки

Детям погибших участников СВО вручили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями

© Фото : Информационный центр правительства Тюменской областиТоржественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Тюменской области
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Информационный центр правительства Тюменской области
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Детям погибших участников специальной военной операции, идущим в этом году в первый класс, в Тюмени вручили в День знаний рюкзаки с канцелярскими и другими школьными принадлежностями.
«
"Герой России Рустам Сайфуллин в День знаний вручил подарки детям участников СВО из Тюменской области... В благотворительном событии приняли участие более 20 детей из разных муниципалитетов Тюменской области, которые уже завтра, 2 сентября, впервые сядут за школьные парты", - указано в сообщении сообщает информационного центра правительства Тюменской области.
Рустам Сайфуллин отметил, что поздравления, наставления и подарки перед учебным годом получили дети погибших участников специальной военной операции.
Вручение подарков и праздник в честь Дня знаний для детей провели в филиале фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области при поддержке тюменских предпринимателей. Заместитель руководителя филиала Анастасия Левинова пояснила, что дети получили рюкзаки, канцелярские принадлежности и другие предметы, которые им пригодятся не только в первом классе.
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ОбществоТюменская областьТюменьРоссия
 
 
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