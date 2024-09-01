В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки
Детям погибших участников СВО вручили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями
© Фото : Информационный центр правительства Тюменской областиТоржественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Тюменской области
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Детям погибших участников специальной военной операции, идущим в этом году в первый класс, в Тюмени вручили в День знаний рюкзаки с канцелярскими и другими школьными принадлежностями.
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"Герой России Рустам Сайфуллин в День знаний вручил подарки детям участников СВО из Тюменской области... В благотворительном событии приняли участие более 20 детей из разных муниципалитетов Тюменской области, которые уже завтра, 2 сентября, впервые сядут за школьные парты", - указано в сообщении сообщает информационного центра правительства Тюменской области.
Рустам Сайфуллин отметил, что поздравления, наставления и подарки перед учебным годом получили дети погибших участников специальной военной операции.
Вручение подарков и праздник в честь Дня знаний для детей провели в филиале фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области при поддержке тюменских предпринимателей. Заместитель руководителя филиала Анастасия Левинова пояснила, что дети получили рюкзаки, канцелярские принадлежности и другие предметы, которые им пригодятся не только в первом классе.