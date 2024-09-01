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В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки

В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки - РИА Новости, 02.09.2024

В Тюмени детям-первоклассникам погибших бойцов СВО вручили подарки

Детям погибших участников специальной военной операции, идущим в этом году в первый класс, в Тюмени вручили в День знаний рюкзаки с канцелярскими и другими... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-01T18:15

2024-09-01T18:15

2024-09-02T16:25

общество

тюменская область

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Детям погибших участников специальной военной операции, идущим в этом году в первый класс, в Тюмени вручили в День знаний рюкзаки с канцелярскими и другими школьными принадлежностями. "Герой России Рустам Сайфуллин в День знаний вручил подарки детям участников СВО из Тюменской области... В благотворительном событии приняли участие более 20 детей из разных муниципалитетов Тюменской области, которые уже завтра, 2 сентября, впервые сядут за школьные парты", - указано в сообщении сообщает информационного центра правительства Тюменской области. Рустам Сайфуллин отметил, что поздравления, наставления и подарки перед учебным годом получили дети погибших участников специальной военной операции. Вручение подарков и праздник в честь Дня знаний для детей провели в филиале фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области при поддержке тюменских предпринимателей. Заместитель руководителя филиала Анастасия Левинова пояснила, что дети получили рюкзаки, канцелярские принадлежности и другие предметы, которые им пригодятся не только в первом классе.

https://ria.ru/20240725/pomosch-1961998516.html

тюменская область

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, тюмень, россия