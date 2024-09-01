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В Саратове бетонная плита упала на двух школьников - РИА Новости, 01.09.2024
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19:47 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/plita-1969847049.html
В Саратове бетонная плита упала на двух школьников
В Саратове бетонная плита упала на двух школьников - РИА Новости, 01.09.2024
В Саратове бетонная плита упала на двух школьников
Бетонная плита упала на двух мальчиков в Саратове, один из них погиб, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T19:47
2024-09-01T19:47
происшествия
саратов
россия
гагаринский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Бетонная плита упала на двух мальчиков в Саратове, один из них погиб, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Предварительно установлено: 1 сентября 2024 года в поселке Тепличный Гагаринского района Саратова мальчики 12 и 13 лет получили травмы из-за падения на них бетонной плиты. От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик, а 13-летний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики", - заявили в ведомстве. Мэрия Саратова в своем Telegram-канале уточняет, что на детей упало бетонное ограждение. По данным начальника управления региональной безопасности областного правительства Юрия Юрина, сообщение об инциденте в районе улицы Новый Микрорайон поступило в службу 112 в 16.19 (15.19 мск). "Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под плиты пострадавшего и погибшего ребенка", - приводятся его слова он в Telegram-канале мэрии.
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саратов
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происшествия, саратов, россия, гагаринский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Гагаринский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове бетонная плита упала на двух школьников

В Саратове бетонная плита упала на двух мальчиков, один из них погиб

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Бетонная плита упала на двух мальчиков в Саратове, один из них погиб, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено: 1 сентября 2024 года в поселке Тепличный Гагаринского района Саратова мальчики 12 и 13 лет получили травмы из-за падения на них бетонной плиты. От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик, а 13-летний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики", - заявили в ведомстве.
Мэрия Саратова в своем Telegram-канале уточняет, что на детей упало бетонное ограждение. По данным начальника управления региональной безопасности областного правительства Юрия Юрина, сообщение об инциденте в районе улицы Новый Микрорайон поступило в службу 112 в 16.19 (15.19 мск).
"Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под плиты пострадавшего и погибшего ребенка", - приводятся его слова он в Telegram-канале мэрии.
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ПроисшествияСаратовРоссияГагаринский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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