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В Саратове бетонная плита упала на двух школьников

В Саратове бетонная плита упала на двух школьников - РИА Новости, 01.09.2024

В Саратове бетонная плита упала на двух школьников

Бетонная плита упала на двух мальчиков в Саратове, один из них погиб, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T19:47

2024-09-01T19:47

2024-09-01T19:47

происшествия

саратов

россия

гагаринский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Бетонная плита упала на двух мальчиков в Саратове, один из них погиб, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Предварительно установлено: 1 сентября 2024 года в поселке Тепличный Гагаринского района Саратова мальчики 12 и 13 лет получили травмы из-за падения на них бетонной плиты. От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик, а 13-летний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики", - заявили в ведомстве. Мэрия Саратова в своем Telegram-канале уточняет, что на детей упало бетонное ограждение. По данным начальника управления региональной безопасности областного правительства Юрия Юрина, сообщение об инциденте в районе улицы Новый Микрорайон поступило в службу 112 в 16.19 (15.19 мск). "Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под плиты пострадавшего и погибшего ребенка", - приводятся его слова он в Telegram-канале мэрии.

https://ria.ru/20240705/devochka-1957775301.html

саратов

россия

гагаринский район

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происшествия, саратов, россия, гагаринский район, следственный комитет россии (ск рф)