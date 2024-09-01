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В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных - РИА Новости, 01.09.2024
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10:07 01.09.2024 (обновлено: 10:42 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных - РИА Новости, 01.09.2024
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных
Палестинское движение ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:07
2024-09-01T10:42
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты ХАМАС незадолго до этого."Тот, кто несет ответственность за смерть находящихся у сопротивления пленных, это оккупация (Израиль – ред.), настаивающая на продолжении войны-геноцида", - говорится в заявлении ар-Ришка.По его утверждению, израильские пленные погибают в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля.Член политбюро ХАМАС также подчеркнул, что президент США Джо Байден должен прекратить поддержку Израиля финансами и оружием и оказать на него давление для прекращения ударов по Газе.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240831/izrail-1969752343.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных

В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в Газе
Разрушения в Газе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в Газе. Архивное фото
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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты ХАМАС незадолго до этого.
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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"Тот, кто несет ответственность за смерть находящихся у сопротивления пленных, это оккупация (Израиль – ред.), настаивающая на продолжении войны-геноцида", - говорится в заявлении ар-Ришка.
По его утверждению, израильские пленные погибают в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля.
Член политбюро ХАМАС также подчеркнул, что президент США Джо Байден должен прекратить поддержку Израиля финансами и оружием и оказать на него давление для прекращения ударов по Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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