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В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева - РИА Новости, 01.09.2024
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10:09 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/peterburg-1969784141.html
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева - РИА Новости, 01.09.2024
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева
Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:09
2024-09-01T10:09
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ. Ранее сообщалось, что 31 августа во время сильного ветра на 48-летнего мужчину упало дерево на Крестовском проспекте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. "По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз. Ранее сообщалось, что дерево упало в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий.
https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева

В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины на Крестовском проспекте

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramМесто падения дерева на Крестовском острове в Петербурге
Место падения дерева на Крестовском острове в Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Место падения дерева на Крестовском острове в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее сообщалось, что 31 августа во время сильного ветра на 48-летнего мужчину упало дерево на Крестовском проспекте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Сигнальная лента на деревьях в лесу - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Дерево упало на мужчину во время урагана в Домодедово
6 июля, 13:17
"По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.
Ранее сообщалось, что дерево упало в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий.
Падение дерева на зону фуд-корта на Крестовском острове в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер
31 августа, 20:52
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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