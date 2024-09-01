https://ria.ru/20240901/peterburg-1969784141.html
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева - РИА Новости, 01.09.2024
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева
Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:09
2024-09-01T10:09
2024-09-01T10:09
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ. Ранее сообщалось, что 31 августа во время сильного ветра на 48-летнего мужчину упало дерево на Крестовском проспекте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. "По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз. Ранее сообщалось, что дерево упало в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий.
https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева
В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины на Крестовском проспекте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее сообщалось, что 31 августа во время сильного ветра на 48-летнего мужчину упало дерево на Крестовском проспекте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
"По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК
России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.
Ранее сообщалось, что дерево упало в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий.