https://ria.ru/20240901/peterburg-1969784141.html

В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева

В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева - РИА Новости, 01.09.2024

В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины из-за падения дерева

Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:09

2024-09-01T10:09

2024-09-01T10:09

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУСК РФ. Ранее сообщалось, что 31 августа во время сильного ветра на 48-летнего мужчину упало дерево на Крестовском проспекте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. "По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз. Ранее сообщалось, что дерево упало в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий.

https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html

https://ria.ru/20240831/postradavshiy-1969736540.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)