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Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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15:00 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/peskov-1969816391.html
Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков
Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств, заявил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:00
2024-09-01T15:00
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин - он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то, что хамства - невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден - "более опытный" и "прогнозируемый".
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков

Песков: Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях в отношении коллег

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Президент Путин - он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то, что хамства - невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден - "более опытный" и "прогнозируемый".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине
Вчера, 14:23
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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