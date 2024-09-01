Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков
Песков: Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях в отношении коллег
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Президент Путин - он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то, что хамства - невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден - "более опытный" и "прогнозируемый".
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