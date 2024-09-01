https://ria.ru/20240901/peskov-1969816391.html

Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков

Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

Путин всегда крайне аккуратен в высказываниях о коллегах, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств, заявил... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:00

2024-09-01T15:00

2024-09-01T15:00

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин - он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то, что хамства - невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден - "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240901/peskov-1969811462.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин