https://ria.ru/20240901/peskov-1969814530.html

Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным

Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным - РИА Новости, 01.09.2024

Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным

Онлайн-разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена был жестким и бескомпромиссным с обеих сторон, США демонстрировали дефицит готовности... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:46

2024-09-01T14:46

2024-09-01T20:56

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

джо байден

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен — РИА Новости. Онлайн-разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена был жестким и бескомпромиссным с обеих сторон, США демонстрировали дефицит готовности продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Телемост между двумя лидерами состоялся 7 декабря 2021 года."Это был жесткий, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог", — сообщил Песков в интервью, опубликованном на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240901/peskov-1969811462.html

россия

сша

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Наталья Макарова

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден