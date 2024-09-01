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Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным - РИА Новости, 01.09.2024
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14:46 01.09.2024 (обновлено: 20:56 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969814530.html
Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным
Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным - РИА Новости, 01.09.2024
Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным
Онлайн-разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена был жестким и бескомпромиссным с обеих сторон, США демонстрировали дефицит готовности... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:46
2024-09-01T20:56
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен — РИА Новости. Онлайн-разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена был жестким и бескомпромиссным с обеих сторон, США демонстрировали дефицит готовности продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Телемост между двумя лидерами состоялся 7 декабря 2021 года.&quot;Это был жесткий, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог&quot;, — сообщил Песков в интервью, опубликованном на телеканале &quot;Россия 1&quot;.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден
Песков назвал видеомост Путина и Байдена жестким и бескомпромиссным

Песков: онлайн-разговор Путина и Байдена в конце 2021 года был бескомпромиссным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен — РИА Новости. Онлайн-разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена был жестким и бескомпромиссным с обеих сторон, США демонстрировали дефицит готовности продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Телемост между двумя лидерами состоялся 7 декабря 2021 года.
«

"Это был жесткий, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог", — сообщил Песков в интервью, опубликованном на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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