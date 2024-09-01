https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html
Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО
Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО - РИА Новости, 01.09.2024
Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО
США разрабатывали проект "Украина", который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:35
2024-09-01T14:35
2024-09-01T14:49
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США разрабатывали проект "Украина", который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации этого сценария, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Америка - это страна, которая весьма прагматична. У них был проект “Украина”. И они разрабатывали этот проект до 2014 года. Они вложили деньги, они реализовали проект, они устроили переворот, они раздавали там пирожки. Дальше они шли по пути реализации этого проекта. И этот проект предусматривал засасывание Украины в военную инфраструктуру НАТО - и в политическую, и военную инфраструктуру. Они четко шли по этому сценарию”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240831/vstuplenie-1969692901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, нато, в мире
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО
Песков: у США был проект “Украина”, он предусматривал засасывание страны в НАТО