https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html

Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО

Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО - РИА Новости, 01.09.2024

Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО

США разрабатывали проект "Украина", который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:35

2024-09-01T14:35

2024-09-01T14:49

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США разрабатывали проект "Украина", который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации этого сценария, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Америка - это страна, которая весьма прагматична. У них был проект “Украина”. И они разрабатывали этот проект до 2014 года. Они вложили деньги, они реализовали проект, они устроили переворот, они раздавали там пирожки. Дальше они шли по пути реализации этого проекта. И этот проект предусматривал засасывание Украины в военную инфраструктуру НАТО - и в политическую, и военную инфраструктуру. Они четко шли по этому сценарию”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240831/vstuplenie-1969692901.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, нато, в мире