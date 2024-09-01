https://ria.ru/20240901/peskov-1969811462.html

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине - РИА Новости, 01.09.2024

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Было сложно поверить в то, что президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей", это было... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:23

2024-09-01T14:23

2024-09-01T14:23

россия

сша

джо байден

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Было сложно поверить в то, что президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей", это было плохое начало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поверить в это было сложно. Я, например, лично несколько раз пересматривал на английском языке, я думал, что, может быть, это ошибка перевода. Английский тоже ведь все-таки очень гибкий язык и очень богатый на двойные значения слов и так далее. Пытался и это понять. Даже были такие неловкие попытки из администрации Белого дома запустить версию, что у этого слова могут быть и другие оттенки и так далее. Но там все было четко сказано. Плохое было начало в этом плане", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. Байден в 2021 году в интервью СМИ утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В свою очередь, российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас. Он отметил, что было много расследований в США ранее о вмешательстве РФ в американские выборы, которые ничего не зафиксировали. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США - это их личное дело.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969809340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков