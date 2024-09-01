Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков
Песков назвал Байдена плотью от плоти американского истеблишмента
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, они пытаются учить других и президент Штатов Джо Байден – плоть от плоти американского истеблишмента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Байден – это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму. Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить. Вот главный посыл", - сказал Песков.
"Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать, как нужно жить, вот главный посыл - "мы расскажем вам, как будет устраивать Америку". Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы", - заявил Песков.