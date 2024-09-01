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Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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13:52 01.09.2024 (обновлено: 14:12 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969809340.html
Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков
Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков
Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, они пытаются учить других и президент Штатов Джо Байден – плоть от плоти американского истеблишмента, заявил РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:52
2024-09-01T14:12
сша
дмитрий песков
в мире
россия
джо байден
павел зарубин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, они пытаются учить других и президент Штатов Джо Байден – плоть от плоти американского истеблишмента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Байден – это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму. Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить. Вот главный посыл", - сказал Песков."Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать, как нужно жить, вот главный посыл - "мы расскажем вам, как будет устраивать Америку". Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы", - заявил Песков.
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сша, дмитрий песков, в мире, россия, джо байден, павел зарубин
США, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Джо Байден, Павел Зарубин
Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков

Песков назвал Байдена плотью от плоти американского истеблишмента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, они пытаются учить других и президент Штатов Джо Байден – плоть от плоти американского истеблишмента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Байден – это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму. Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить. Вот главный посыл", - сказал Песков.
"Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать, как нужно жить, вот главный посыл - "мы расскажем вам, как будет устраивать Америку". Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы", - заявил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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СШАДмитрий ПесковВ миреРоссияДжо БайденПавел Зарубин
 
 
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