https://ria.ru/20240901/peskov-1969809340.html

Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков

Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил Песков

Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, они пытаются учить других и президент Штатов Джо Байден – плоть от плоти американского истеблишмента, заявил РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:52

2024-09-01T13:52

2024-09-01T14:12

сша

дмитрий песков

в мире

россия

джо байден

павел зарубин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, они пытаются учить других и президент Штатов Джо Байден – плоть от плоти американского истеблишмента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Байден – это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму. Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить. Вот главный посыл", - сказал Песков."Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать, как нужно жить, вот главный посыл - "мы расскажем вам, как будет устраивать Америку". Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969805123.html

сша

россия

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Дарья Буймова

сша, дмитрий песков, в мире, россия, джо байден, павел зарубин